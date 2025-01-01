Allgemeine Informationen
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Lehrmittel der DATEV-Partnerschaft für Bildung zum Tätigkeitsbereich Personalwirtschaft mit DATEV Lohn und Gehalt.
Alle Detailinformationen rund um die Lehrmittel erhalten Sie in den verlinkten Produktseiten im DATEV-Shop. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, die für Ihren Unterricht passenden Produkte zu bestellen. Beachten Sie hier auch die ergänzenden Angebote auf der E-Learning-Plattform DATEV Students online und die Möglichkeiten, Kenntnisse Ihrer Lernenden mit DATEV-Nachweisen festzuhalten.
Lohn und Gehalt in der Praxis
Das Lehrkonzept simuliert den Arbeitsalltag in einer Kanzlei: Für einen neuen Mandanten, die Möbelfabrik Baltasar Muster KG in Schwabach, soll die Lohn- und Gehaltsabrechnung durchgeführt werden.
- Praxisnaher Musterfall
- Simulation einer ganzjährigen Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Grundlage für die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt
Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht
Das Lehrkonzept "Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht" ist vor allem für die Simulation von Existenzgründern, für Mitarbeiter im Handwerk, Dienstleistungsgewerbe oder im Handel geeignet.
- Praxisnaher Musterfall
- Einführung in die Lohn- und Gehaltsbuchführung mit DATEV im Unternehmen
- Grundlage für die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt
Zusatzangebote
Darf's noch etwas mehr sein? Bei DATEV gibt es zusätzliche Unterrichtshilfen zum Erlernen theoretischer Grundlagen, teilwiese lösbar mit Software-Einsatz.
Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Mithilfe der Arbeitsunterlage "Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung (E-Book)" können Sie diese Kenntnisse erwerben und vertiefen.