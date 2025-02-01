Art.-Nr. 42699 | Bildungspartner-Angebot
Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung (E-Book)
- Allgemeines zum Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Monatliche Meldungen an Institutionen
- Pauschalisierung der Lohnsteuer
Übersicht
Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Mithilfe dieser Arbeitsunterlage können Sie diese Kenntnisse erwerben und vertiefen.
Diese Unterlage ist nicht zum Selbststudium konzipiert, sondern ist zur Bearbeitung im Rahmen des Seminars „Lohnabrechnung verstehen – Einstieg mit manueller Berechnung" ausgelegt. Die Unterlage enthält somit zahlreiche Aufgaben, jedoch keine Lösungen.
Kurzinfo
Stand 02/2025
Zielgruppe für alle Bildungspartner geeignet
Format PDF
Inhalte
Behandelte Themen
- Allgemeines
- DATEV als Dienstleister zur Personalwirtschaft
- DATEV-Programme zur Personalwirtschaft (Überblick)
- Grundsätzliches in der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Januar
- Aufbau einer Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Situationsbeschreibung
- Ermittlung der steuerlichen Abzüge
- Sozialversicherung
- Mindestlohn
- Aufzeichnungs- und Meldepﬂichten des Arbeitgebers
- Februar
- Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung
- Vermögenswirksame Leistungen
- Schätzverfahren
- März
- Freibeträge für den Lohnsteuerabzug
- Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
- April
- Meldepflichten in der Sozialversicherung
- Abrechnung von Teilmonaten
- Ende der Entgeltfortzahlung
- Mai
- Urlaubsgeld
- Steuerrechtliche Behandlung
- Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
- Juni
- Die Jahresarbeitsentgeltgrenze und Beurteilung der Versicherungspflicht
- Unterbrechungsmeldungen
- Juli
- Pauschalierung der Lohnsteuer und Sozialversicherung
- Pauschalierung der Lohnsteuer bei Fahrtkostenzuschüssen
- Abrechnung von geringfügigen Beschäftigungen
- Checklisten für geringfügig Beschäftigte
- August
- Der Midijob – Sozialversicherungsrechtlicher Übergangsbereich
- Firmenwagen zur privaten Nutzung (Sachbezug)
- September
- Mutterschutz und Mutterschaftsgeld
- Abrechnung von Auszubildenden
- Austritt eines Arbeitnehmers
- Oktober
- Förderung der Altersvorsorge in Deutschland
- Betriebliche Altersvorsorge
- November
- Abrechnung von Weihnachtsgeld
- Dezember
- Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber
- Jahresabschlussarbeiten
- Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaft (BG)
- Wissenstest
- Index
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
Zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen Sie entweder
- das Lexikon für das Lohnbüro Hüthig Jehle Rehm (für Bildungspartner im Buchhandel erwerbbar) oder
- Zugang zu DATEV LEXinform.
Preise
Art.-Nr. 42699 | Bildungspartner-Angebot