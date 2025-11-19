Art.-Nr. 70069 |
Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung

Grundlagen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Allgemeines zum Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Monatliche Meldungen an Institutionen
  • Pauschalierung der Lohnsteuer
Inhalte

Beschreibung

Nach dem Seminarbesuch verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit auch das Basiswissen für die Einarbeitung in die DATEV-Lohnprogramme.

Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Unser viertägiges Seminar vermittelt Ihnen alles Wichtige in zwei Stufen:

In Stufe 1 (2 Seminartage) erlernen Sie die Grundbegriffe sowie die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen auf Basis der aktuellen Gesetzeslage. Danach haben Sie ausreichend Zeit, die Inhalte in der Praxis anzuwenden.

In Stufe 2 (2 Seminartage) folgt nach einer kurzen Wiederholung eine Vertiefung der Inhalte. Durch viele Übungsfälle erhalten Sie dabei einen Praxisbezug. Gleichzeitig besteht viel Raum für Ihre Fragen.

Zum Seminarende erhalten Sie einen Link zu einem interaktiven Wissenstest mit Übungen und Abrechnungsbeispielen.

Wissenstest & Nachweis
Zur Lernkontrolle erhalten Sie einen Link zu einem interaktiven Wissenstest, mit dem Sie die Seminarinhalte unabhängig von Zeit und Ort gezielt nachbereiten können. Nach Einsenden Ihrer Testergebnisse erhalten Sie von uns einen entsprechenden Nachweis zur Bestätigung Ihres erworbenen Wissens.

Themen

  • Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Bruttolohn-Ermittlung

  • Berechnung der steuerlichen Abzüge: Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

  • Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung

  • Besondere Beitragsberechnung in der Gleitzone

  • Abrechnung Minijobber

  • DEÜV-Meldungen, Meldeanlässe im laufenden Jahr

  • Monatl. Meldungen: LSt-Anmeldung und Beitragsnachweis mit dem Schätzverfahren

  • Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELSTAM)

  • Aufzeichnungspflichten: Lohnkonto und Lohnjournal

  • Arbeitgeber-Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

  • Ermittlung des geldwerten Vorteils bei privater Dienstwagennutzung

  • Pauschalierung der Lohnsteuer (Fahrgeld, geringfügig Beschäftigte)

  • Abrechnung der betrieblichen Altersvorsorge und Gehaltsumwandlung

  • Steuer-/SV-rechtliche Behandlung v. Einmalzahlungen (Urlaubs-/Weihnachtsgeld etc.)

  • Jahresabschluss: Lohnsteuerbescheinigungen und Jahresmeldung

  • Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaft

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter ohne Vorkenntnisse

  • Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

