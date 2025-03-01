Lernvideopaket: Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung
- Allgemeines zum Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Monatliche Meldungen an Institutionen
- Pauschalierung der Lohnsteuer
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach dem Durcharbeiten der sechs Lernvideo-Module verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit gleichzeitig das Basiswissen für die Einarbeitung in die DATEV-Lohnprogramme.
Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Wir vermittelt Ihnen in diesen sechs Lernvideo-Modulen alles Wichtige und machen Sie gleichzeitig fit für die praktische Anwendung: Sie erlernen die Grundbegriffe sowie die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen auf Basis der aktuellen Gesetzeslage. Durch viele Übungsfälle erhalten Sie dabei einen Praxisbezug.
Wissenstest & Nachweis
Überprüfen Sie Ihr erworbenes Wissen.
Auf der DATEV Lernplattform haben Sie Zugang zu einem Online-Wissenstest.
Wenn Sie 80% der Maximalpunktzahl erreicht haben, erhalten Sie einen Wissensnachweis.
Diesen können Sie auf der DATEV Lernplattform unter „Meine Nachweise“ abrufen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Modul 1: Grundlagen
- Aufbau einer Lohnabrechnung
- Lohnsteuerklassen
- Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag berechnen
- Zweige der Sozialversicherung
- Sozialversicherungsbeiträge berechnen
- Modul 2: Aufzeichnungs- und Meldepflichten
- Mindestlohn, Lohnkonto, Lohnjournal
- Lohnsteuer-Anmeldung
- Beitragsnachweis inkl. Schätzverfahren
- Beitragsbemessungsgrenzen
- Umlageverfahren
- Meldepflichten zur Sozialversicherung
- Modul 3: Besonderheiten der Lohnabrechnung
- Neueintritt / Austritt
- Freibeträge Lohnsteuer
- Abrechnung von Teilmonaten
- Einmalbezüge
- Modul 4: Entgeltfortzahlung, Unterbrechung und Mutterschutz
- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
- Unterbrechung wegen Krankengeldbezug
- Mutterschutz und Mutterschaftsgeld
- Unterbrechungsmeldungen
- Modul 5: Lohnsteuer und Sozialversicherung erweitert
- Pauschalierung einzelner Lohnbestandteile
- Geringfügig Beschäftigte / kurzfristig Beschäftigte
- Midijob
- Versicherungspflicht
- Jahresarbeitsentgeltgrenze
- Freiwillig gesetzlich Versicherte / Privatversicherte
- Modul 6: VWL, baV, Jahresabschlussarbeiten
- Firmenwagen
- Weihnachtsgeld
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersversorgung
- Jahresabschlussarbeiten
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter ohne Vorkenntnisse
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentinnen
Ute Neuhaus
Dipl.-Ökonomin, Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Ute Neuhaus ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Bremen. Sie ist seit 1988 im DATEV-Außendienst tätig, anfangs im Bereich Rechnungswesen, dann im Geschäftsfeld Personalwirtschaft. Ihre Schwerpunkte sind Schulungen und die Erstellung von Seminaren für die Personalwirtschaft.
Sabrina Nezirovic
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sabrina Nezirovic ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Region Süd. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sabrina Nezirovic begann 2016 als Verbundstudentin bei DATEV. Nach Stationen u.a. im Produktservice LODAS ist sie seit 2021 im Außendienst als Beraterin Personalwirtschaft tätig.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.