Nach dem Durcharbeiten der sechs Lernvideo-Module verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit gleichzeitig das Basiswissen für die Einarbeitung in die DATEV-Lohnprogramme.

Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Wir vermittelt Ihnen in diesen sechs Lernvideo-Modulen alles Wichtige und machen Sie gleichzeitig fit für die praktische Anwendung: Sie erlernen die Grundbegriffe sowie die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen auf Basis der aktuellen Gesetzeslage. Durch viele Übungsfälle erhalten Sie dabei einen Praxisbezug.

Wissenstest & Nachweis

Überprüfen Sie Ihr erworbenes Wissen.

Auf der DATEV Lernplattform haben Sie Zugang zu einem Online-Wissenstest.

Wenn Sie 80% der Maximalpunktzahl erreicht haben, erhalten Sie einen Wissensnachweis.

Diesen können Sie auf der DATEV Lernplattform unter „Meine Nachweise“ abrufen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.