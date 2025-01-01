Art.-Nr. 70069 |
Präsenzseminar mit Übung
Art.-Nr. 78334 |
Online-Seminar mit Übung

Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung

Grundlagen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Allgemeines zum Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Monatliche Meldungen an Institutionen
  • Pauschalierung der Lohnsteuer
Einmalig
864,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 4 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für dieses Online-Seminar benötigen Sie für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Seminarnutzen

Nach dem Seminarbesuch verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit gleichzeitig das Basiswissen für die Einarbeitung in die DATEV-Lohnprogramme.

Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Unser viertägiges Online-Seminar vermittelt Ihnen alles Wichtige und macht Sie gleichzeitig fit für die praktische Anwendung:

Sie erlernen die Grundbegriffe sowie die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen auf Basis der aktuellen Gesetzeslage. Danach haben Sie ausreichend Zeit, die Inhalte in der Praxis anzuwenden: Mithilfe von Übungsfällen werden die Inhalte vertieft. Zusätzlich geht der Referent auf die individuellen Fragen der Teilnehmer ein.

Zum Seminarende erhalten Sie einen Link zu einem interaktiven Wissenstest mit Übungen und Abrechnungsbeispielen. Durch Zusendung der Ergebnisse können Sie einen Nachweis erwerben.

Themen

  • Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Bruttolohn-Ermittlung

  • Berechnung der steuerlichen Abzüge: Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

  • Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung · Besondere Beitragsberechnung in der Gleitzone · Abrechnung Minijobber

  • DEÜV-Meldungen, Meldeanlässe im laufenden Jahr · Monatl. Meldungen: LSt-Anmeldung und Beitragsnachweis mit dem Schätzverfahren

  • Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELSTAM)

  • Aufzeichnungspflichten: Lohnkonto und Lohnjournal · Arbeitgeber-Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

  • Ermittlung des geldwerten Vorteils bei privater Dienstwagennutzung

  • Pauschalierung der Lohnsteuer (Fahrgeld, geringfügig Beschäftigte)

  • Abrechnung der betrieblichen Altersvorsorge und Gehaltsumwandlung

  • Steuer-/SV-rechtliche Behandlung v. Einmalzahlungen (Urlaubs-/Weihnachtsgeld etc.)

  • Jahresabschluss: Lohnsteuerbescheinigungen und Jahresmeldung

  • Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaft

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter ohne Vorkenntnisse
  • Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 27.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 29.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 16.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Di, 07.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 08.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 13.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 14.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 13.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 14.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 20.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 21.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 11.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mo, 18.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 19.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mi, 27.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 28.05.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 11.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 12.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Online Event
Mo, 22.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 25.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 30.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 01.07.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

