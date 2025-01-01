Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung
- Allgemeines zum Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Monatliche Meldungen an Institutionen
- Pauschalierung der Lohnsteuer
Online-Übungen während des Seminars
Für dieses Online-Seminar benötigen Sie für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Seminarnutzen
Nach dem Seminarbesuch verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit gleichzeitig das Basiswissen für die Einarbeitung in die DATEV-Lohnprogramme.
Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Unser viertägiges Online-Seminar vermittelt Ihnen alles Wichtige und macht Sie gleichzeitig fit für die praktische Anwendung:
Sie erlernen die Grundbegriffe sowie die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen auf Basis der aktuellen Gesetzeslage. Danach haben Sie ausreichend Zeit, die Inhalte in der Praxis anzuwenden: Mithilfe von Übungsfällen werden die Inhalte vertieft. Zusätzlich geht der Referent auf die individuellen Fragen der Teilnehmer ein.
Zum Seminarende erhalten Sie einen Link zu einem interaktiven Wissenstest mit Übungen und Abrechnungsbeispielen. Durch Zusendung der Ergebnisse können Sie einen Nachweis erwerben.
-
Ablauf der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Bruttolohn-Ermittlung
-
Berechnung der steuerlichen Abzüge: Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
-
Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung · Besondere Beitragsberechnung in der Gleitzone · Abrechnung Minijobber
-
DEÜV-Meldungen, Meldeanlässe im laufenden Jahr · Monatl. Meldungen: LSt-Anmeldung und Beitragsnachweis mit dem Schätzverfahren
-
Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELSTAM)
-
Aufzeichnungspflichten: Lohnkonto und Lohnjournal · Arbeitgeber-Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
-
Ermittlung des geldwerten Vorteils bei privater Dienstwagennutzung
-
Pauschalierung der Lohnsteuer (Fahrgeld, geringfügig Beschäftigte)
-
Abrechnung der betrieblichen Altersvorsorge und Gehaltsumwandlung
-
Steuer-/SV-rechtliche Behandlung v. Einmalzahlungen (Urlaubs-/Weihnachtsgeld etc.)
-
Jahresabschluss: Lohnsteuerbescheinigungen und Jahresmeldung
-
Jahresmeldung an die Berufsgenossenschaft
-
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiter ohne Vorkenntnisse
- Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
