Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung

Online-Übungen während des Seminars

Für dieses Online-Seminar benötigen Sie für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Seminarnutzen

Nach dem Seminarbesuch verfügen Sie über das Fachwissen, um Lohn- und Gehaltsabrechnungen korrekt durchzuführen. Sie besitzen damit gleichzeitig das Basiswissen für die Einarbeitung in die DATEV-Lohnprogramme.

Für die korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung sind solide Kenntnisse der fachlichen Grundlagen unerlässlich. Unser viertägiges Online-Seminar vermittelt Ihnen alles Wichtige und macht Sie gleichzeitig fit für die praktische Anwendung:

Sie erlernen die Grundbegriffe sowie die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen auf Basis der aktuellen Gesetzeslage. Danach haben Sie ausreichend Zeit, die Inhalte in der Praxis anzuwenden: Mithilfe von Übungsfällen werden die Inhalte vertieft. Zusätzlich geht der Referent auf die individuellen Fragen der Teilnehmer ein.

Zum Seminarende erhalten Sie einen Link zu einem interaktiven Wissenstest mit Übungen und Abrechnungsbeispielen. Durch Zusendung der Ergebnisse können Sie einen Nachweis erwerben.