Nutzen Sie die Möglichkeit mit der Anwendung „DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung“ Ihre Fragebögen zur steuerlichen Erfassung in elektronischer Form einzureichen. Sie können direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz oder der Anwendung DATEV Kommunikation Finanzverwaltung neue Fragebögen anlegen und bearbeiten. Verfügbare Stammdaten der Mandanten werden automatisch angezeigt und können übernommen und/oder überschrieben werden. Über ein Vorschaudokument erhalten Sie eine Übersicht über alle erfassten Daten. Sind alle Daten korrekt, kann die Übermittlung an das Finanzamt erfolgen.

Profitieren Sie von den Vorteilen

Vorbelegung aller verfügbaren Daten

sichere und schnell Übermittlung über die DATEV-Cloud

Empfangsbestätigung durch die Finanzverwaltung

DATEV Hilfe-Center:

Informationen zu DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung