Virtuelles Spiel "Erwischt?!"

Findet die Sicherheitslücken

Tauchen Sie ein in die Welt der IT- und Unternehmenssicherheit! Im neuen virtuellen Spiel von DATEV und NeoBird übernehmen Sie die Rolle des Sicherheitsbeauftragten und decken Sicherheitslücken im virtuellen Unternehmen "Vorsichtig eG" auf. Erleben Sie spannende Herausforderungen in acht interaktiven Leveln – spielbar im Büro, Home-Office oder in der Kanzlei.

Mehr erfahren
Rechtsanwältin und Rechtsanwaltsfachangestellter am Tablet

Immer gut beraten

Unser Beratungs- und Dienstleistungsangebot

Perfekt geschult für das Arbeiten mit DATEV Anwalt. Finden Sie schnell passende Beratungsangebote von Grundlagen- bis Expertenwissen, um Ihre Software-Nutzung noch effizienter zu gestalten.

Passende Beratung finden