Kostenloses virtuelles Spiel rund um Sicherheitsthemen
Ziel des virtuellen Spiels ist es, Sicherheitslücken aufzuspüren und zu melden. So können Sie sich interaktiv über die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit informieren und sensibilisieren. Es kann als Schulungsinstrument für die Mitarbeitenden in der Kanzlei eingesetzt werden. Diese lernen interaktiv, auf welche sicherheitsrelevanten Faktoren zu achten ist. Das Spiel steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
-
Demo-Link öffnen
Die Vollversion des Spiels hat eine Spieldauer von 90 Minuten, die Demo-Version bietet Ihnen die Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu gewinnen.
Unter dem folgenden Link können Sie eine Demo-Version des virtuellen Spiels öffnen.
-
Demo-Version testen
In der Demo-Version können Sie das Spiel testen und einen ersten Eindruck davon bekommen.
-
Vollversion freischalten
Am Ende der Demoversion können Sie den Vollzugriff auf das virtuelle Spiel freischalten lassen. Dann können Sie "Erwischt?! Findet die Sicherheitslücken" alleine oder im Team spielen und sich so interaktiv für die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit sensibilisieren.
Viel Spaß dabei!