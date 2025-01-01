Tauchen Sie ein in die Welt der IT- und Unternehmenssicherheit! Im neuen virtuellen Spiel von DATEV und NeoBird übernehmen Sie die Rolle des Sicherheitsbeauftragten und decken Sicherheitslücken im virtuellen Unternehmen "Vorsichtig eG" auf.

Erleben Sie spannende Herausforderungen in acht interaktiven Leveln – spielbar im Büro, Home-Office oder in der Kanzlei.