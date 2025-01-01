Haben Sie manchmal den Eindruck, dass die Arbeit in der Kanzlei effizienter sein könnte? Dass die Prozesse nicht ganz rund laufen? Ziel sollte es sein, Prozesse so abzubilden, dass Unterlagen möglichst digital von den Mandanten zur Verfügung gestellt werden, in der Kanzlei digital bearbeitet und den Mandanten wieder digital bereitgestellt werden. Denn jeder Medienwechsel kostet Aufwand und Zeit. Oft wird das als störend im Arbeitsablauf wahrgenommen, aber im Allstagsstress dann irgendwie hingenommen bis man sich sogar irgendwann daran gewöhnt.

Schaffen Sie durchgängig digitale Prozesse – ohne Unterbrechungen

DATEV hilft Ihnen, Ihre aktuellen Prozesse zu durchleuchten. So lässt sich feststellen, wo und wie manche Arbeitsschritte wirtschaftlicher und wirksamer sein könnten. Ein reibungsloser digitaler Arbeitsablauf setzt jedoch mehr voraus als nur die passende Software:

Er erfordert auch einen verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten. Beschäftigen Sie mehr als 20 Mitarbeitende, die mit solchen Daten arbeiten, sind Sie gesetzlich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen.

Unsere Datenschutzberatung bietet Ihnen hierbei die nötige Sicherheit – von der rechtssicheren Dokumentation über individuelle Handlungsempfehlungen bis hin zur Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen.



Ebenso wichtig wie der Datenschutz ist eine leistungsfähige IT-Infrastruktur. Denn nur wenn Systeme stabil, sicher und effizient aufgestellt sind, können digitale Prozesse ihr volles Potenzial entfalten. Die IT-Beraterinnen und -Berater von DATEV stehen Ihnen mit fundiertem Fachwissen zur Seite und entwickeln gemeinsam mit Ihnen passgenaue Lösungen für Ihre Kanzlei.

DATEV hilft Ihnen, bestehende Prozesse und Technologien gezielt zu analysieren und weiterzuentwickeln.

Ein Beispiel dazu: