Erstellung und Individualisierung eines Löschkonzepts
- Datenschutzkonformes Löschkonzept auf Basis des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten
- Vorlagen zur Erstellung eines für Kanzleien oder Unternehmen individualisierbaren Löschkonzepts
- Online-Beratung mit Hinweisen zur Individualisierung der Vorlagen
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) schreibt vor, dass personenbezogene Daten gemäß Art. 17 DS-GVO zu löschen sind. Die Aufsichtsbehörden verlangen im Falle einer Datenschutzprüfung die Vorlage eines individuellen Löschkonzepts.
Auf Grundlage des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeit sind personenbezogene Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen zu löschen (Datenminimierung). Die Aufsichtsbehörden verlangen daher ein Konzept, das diese Prozesse und deren Datenschutzkonformität dokumentiert. Umgekehrt sind rechtliche Gründe nachzuweisen, wenn personenbezogene Daten trotz abgelaufener Aufbewahrungsfrist verarbeitet werden.
Anhand der zur Verfügung gestellten Vorlagen und einer Online-Beratung können Löschkonzepte für Kanzleien oder Unternehmen individualisiert werden. Die Vorlagen unterstützen den laufenden Löschprozess z. B. anhand einer Vorlage zur Protokollierung eines konkreten Löschvorgangs. Auch die Nicht-Löschung trotz abgelaufener Aufbewahrungspflicht wird berücksichtigt.
Inhalte
Wir unterstützen Verantwortliche bei der Erstellung eines Löschkonzepts durch
-
Vorlagen zur Individualisierung des Löschkonzepts oder zur Protokollierung von Datenlöschungen
-
Online-Beratung mit Hinweisen zur Individualisierung der Vorlagen