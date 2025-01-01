Der DATEV-Recherchedienst unterstützt Sie als Informationsdienstleister in allen betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und rechtlichen Belangen Ihres Tagesgeschäftes und Kanzleialltags.
Er liefert Ihnen auf jede individuelle Frage Antworten – ergänzend zu den Wirtschaftsinformationen in LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft oder zum Elektronischen Wissen Wirtschaft und Märkte. Beauftragen Sie über den DATEV-Shop Ihre Anfrage und wir kümmern uns persönlich um Ihren Auftrag.
Bonitätsinformationen – zuverlässig und aktuell
Um Ausfallrisiken bei Geschäftspartnern rechtzeitig zu erkennen, sind Bonitätsauskünfte unerlässlich. Der DATEV-Recherchedienst stellt Bonitätsauskünfte zu nationalen und internationalen Unternehmen von verschiedenen Auskunfteien zur Verfügung (Creditreform, CRIF, Dun & Bradstreet (D&B), Coface und SCHUFA). Auch eine Auskunft über eine Privatperson (CRIF) ist möglich.
Die Einsatzszenarien für Bonitätsauskünfte sind vielfältig. Sie können beispielsweise bei der Übernahme eines neuen Mandats, der Einschätzung neuer Geschäftsbeziehungen des Mandanten oder der Beurteilung eines Kreditlimits Bonitätsauskünfte eingesetzt werden.
Welche Auskunfteien Ihnen zur Verfügung stehen sowie detailliertere Informationen zum Thema Wirtschaftsauskünfte finden Sie im DATEV-Shop und in LEXinform (LEXinform-Abonnement erforderlich).
- Auskunftsdateien und Informationen zum Recherchedienst im DATEV-Shop
- Informationen zu Bonitätsauskünften über Firmen & Privatpersonen: LEXinform, Dok.-Nr. 2400051
- Bonitätsauskünfte Preise: LEXinform, Dok.-Nr. 2300008
Bonitätsauskünfte online abrufen
Hier gelangen Sie einfach und schnell zum Direktaufruf der Auskunfteien CRIF und Creditreform.
Rechercheanlässe
Beispielfall 1: Individuelle Recherche
Ihr Mandant möchte sich ein zweites Standbein im Ausland aufbauen und benötigt Unterstützung im Bereich Entsendung von Arbeitnehmern, insbesondere welche steuerlichen und arbeitsrechtlichen Aspekte beachtet werden müssen oder Ihr Mandant (z. B. Branche Internethandel Möbel) benötigt betriebswirtschaftliche Kennzahlen und allgemeine Branchen-Informationen.
Lösung: Der Recherchedienst unterstützt mit individuellen Recherchen zu betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Themen nach vorherigem Kostenvoranschlag.
- Individuelle Recherchen: LEXinform, Dok.-Nr. 2034007
Beispielfall 2: Fördermittel
Ihr Mandant möchte den Weg der Selbständigkeit einschlagen. Dafür benötigt er u. a. Startkapital sowie einen neuen Fuhrpark. Künfig sollen auch Azubis ausgebildet werden.
Lösung: Der Recherchedienst unterstützt mit Fördermittelrecherchen inklusive Finanzierungsvorschlag. Gerne stellen wir Ihnen auch individuelle Recherchen zum gewünschten Fördervorhaben zusammen.
- Fördermittel: LEXinform, Dok.-Nr. 2000074
Beispielfall 3: Markt und Bankgespräch
Ihr Mandant möchte sich im Zuge des anstehenden Bankgesprächs über die derzeitige Branchensituation „Gebäudedienstleister“ und die zukünftige Entwicklung informieren. Den ausgearbeiteten Business-Plan möchte er gerne mit zur Bank nehmen.
Lösung: Der Recherchedienst bietet Ihnen Unterstützung, damit Sie Ihren Mandanten zielgerichtet auf das Bankgespräch vorbereiten können. Gerne stellen wir Ihnen Branchendossiers, Marktstudien, Unterlagen für Business-Pläne etc. zusammen.
- Brancheninformationen: LEXinform, Dok.-Nr. 2000001
- Branchenrecherchen: LEXinform, Dok.-Nr. 2034013
Beispielfall 4: Bonität
Ihr Mandant möchte mit einem neuen Geschäftspartner kooperieren und kennt weder dessen Zahlungsgewohnheiten noch seine wirtschaftlichen Verhältnisse.
Lösung: Der Recherchedienst bietet Ihnen die Möglichkeit, die Bonität nationaler sowie internationaler Unternehmen aus verschiedenen Auskunfteien abzufragen. Abfragen von wirtschaftlichen Verhältnissen und Beteiligungen sind ebenfalls möglich.
- Bonitätsauskünfte: LEXinform, Dok.-Nr. 2300008
- go.datev.de/bonitaetsauskuenfte
- Selbstabfrage CRIF und Creditreform
Beispielfall 5: Personal und Vergütung
Ihr Mandant möchte das Gehalt seiner Mitarbeiter auf die marktübliche Vergütung anpassen. Ferner soll bei der nächsten Betriebsprüfung die Angemessenheit des Geschäftsführergehaltes in Bezug auf die verdeckte Gewinnausschüttung diskutiert und ein versicherungsmathematisches Gutachten vorgelegt werden.
Lösung: Der Recherchedienst unterstützt mit folgenden Vergütungsinformationen:
- Vergütungsinformationen: LEXinform, Dok.-Nr. 2300045
Beispielfall 6: Standort und Immobilien
Ihr Mandant möchte im Rahmen der Steuererklärung den Bodenrichtwert einschätzen lassen. Gerne hätte er auch eine erste Einschätzung, wie viel seine an die Enkel zu vererbende Immobilie derzeit wert ist.
Lösung: Der Recherchedienst unterstützt mit individuellen Potentialanalysen (Analysen des Standortes und Wettbewerbs) und Bodenrichtwerten.
- Standortinformationen: LEXinform, Dok.-Nr. 2000071
- Bodenrichtwerte: LEXinform, Dok.-Nr. 2000075
Der DATEV-Recherchedienst unterstützt Sie als Informationsdienstleister in allen betriebswirtschaftlichen, aber auch steuerrechtlichen und rechtlichen Belangen Ihres Tagesgeschäftes bzw. Kanzleialltags.
Antworten auf jede individuelle Frage liefert Ihnen – ergänzend zu den Wirtschaftsinformationen in LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft oder Elektronisches Wissen Wirtschaft und Märkte – der Recherchedienst.