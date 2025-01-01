Effiziente Software für Ihre Kanzlei

Optimieren Sie Ihre Kanzleiabläufe mit DATEV Anwalt classic – der bewährten Lösung für mehr Übersicht, Zeitersparnis und erfolgreiche Mandatsarbeit. So arbeitet Ihre Kanzlei durchgängig digital.

Mehr erfahren

Noch mehr Vorteile für Ihre Kanzlei

Nutzen Sie bereits DATEV Anwalt classic? Entdecken Sie jetzt weiterführende Angebote wie Prozessoptimierungen, individuelle Beratung, Lernangebote und hilfreiche Services. So arbeitet Ihre Kanzlei noch erfolgreicher.

Mehr erfahren

Direkter Kontakt

Haben Sie Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Wir sind immer für Sie da!

Mehr erfahren

Treffen Sie uns auf einer Veranstaltung

Veranstaltungen 2025

Veranstaltungen für die Rechtsberatung.

Mehr erfahren
DATEV-Experte und Rechtsanwalt schütteln sich die Hand

Gute Gründe, sich für DATEV zu entscheiden

Zertifizierte Datensicherheit
Kalkulierbare Kosten
Hohe Flexibilität
Aktuelle Software
Zuverlässiger Service

Aktuelle Meldungen aus Steuern und Recht