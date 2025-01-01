Kanzleisoftware optimieren
Finden Sie die passende Software, die Arbeitsprozesse in Ihrer Kanzlei noch effizienter gestaltet:
Perfekt geschult für das Arbeiten mit DATEV Anwalt
DATEV ebnet Ihnen als zuverlässiger Partner den Weg für die Entwicklung Ihrer Kanzlei und Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unabhängig davon, ob Sie sich mit der Digitalisierung erstmals beschäftigen oder sich bereits auf diesem Weg befinden – DATEV unterstützt Sie dabei! Machen Sie den Online-Selbsttest und visualisieren Sie schnell und einfach den digitalen Reifegrad Ihrer Kanzlei. Erfahren Sie, in welchen Geschäftsfeldern bzw. Unternehmensbereichen Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse aufweist und wo ungenutzte Potenziale liegen.
Selbstlernangebote
Sie haben einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin? Oder möchten Sie sich selbst zu bestimmten Themen weiterbilden? Unsere Lernvideos vermitteln in kompakten Lerneinheiten praxisbezogenes Wissen. Sie bestimmen Zeit und Ort selbst, lernen in Ihrem eigenen Tempo und können die Inhalte beliebig oft wiederholen. Dank übersichtlicher Kapitelstruktur können Sie gezielt relevante Themen auswählen und Ihr Wissen vertiefen.Mit der Flatrate Lernvideo haben Sie und Ihre Mitarbeitenden jederzeit Zugang zu allen DATEV-Lernvideos. Genießen Sie volle Flexibilität und halten Sie das Know-how in Ihrer Kanzlei stets auf dem neuesten Stand.
Ihr direkter Kontakt zu uns
Als Kundenverantwortliche sind wir Ihre direkten vertrieblichen Ansprechpartner bei DATEV. Wir unterstützen Sie auf dem Weg der digitalen Transformation.Wir beraten Sie bei der Auswahl passender Softwarelösungen und bei der Optimierung Ihrer digitalen Prozesse.Dabei setzen wir unterschiedliche Tools und Methoden ein. Wir sind Kanzleientwickler und Wegbegleiter für Ihren Kanzleierfolg.
(Self-)Serviceangebote
DATEV Anwalt classic einrichten
Sie starten neu mit DATEV Anwalt classic? Hier haben wir alle wesentlichen Informationen für Sie zusammengefasst.