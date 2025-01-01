DATEV DigiAnalyse für Anwälte
- Online-Fragebogen zur Selbsteinschätzung des Digitalisierungsgrades der Rechtsanwaltskanzlei
- Systemgestützte Analyse des Fragebogens mit detailliertem Ergebnisbericht zum Download
- Grundlage für die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie Ihrer Rechtsanwaltskanzlei
Hinweis
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren DATEV-Ansprechpartner oder an unsere kostenlose Service-Rufnummer: 0800 3283863 bzw. per E-Mail an: datev-anwalt-vertrieb@datev.de
Inhalte
Beschreibung
Bestimmen Sie mit unserem kostenfreien Online-Tool den Digitalisierungsgrad Ihrer Rechtsanwaltskanzlei.
Das Tool enthält über 40 Fragen aus unterschiedlichen Bereichen einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Fragen werden innerhalb einer fünfstufigen Skala von Ihnen beantwortet und anschließend systemgestützt ausgewertet sowie grafisch aufbereitet.
Anhand der Analyse werden der kanzleispezifische Digitalisierungsgrad ermittelt und Optimierungsbereiche aufgezeigt. Für die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie stehen Ihnen weitere Beratungsangebote zur Verfügung.
Bitte beachten Sie auch folgende Beratungsangebote: QuickSteps in DATEV Anwalt classic
Leistungen
-
Aufruf des Fragebogens über einen individuellen Link
-
Beantwortung der Fragen innerhalb einer fünfstufigen Skala
-
Ausgabe einer detaillierten Auswertung inklusive graphische Ausarbeitung
-
Downloadmöglichkeit des Auswertungsergebnisses