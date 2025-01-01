DATEV DigiAnalyse für Anwälte

Bestimmen Sie mit unserem kostenfreien Online-Tool den Digitalisierungsgrad Ihrer Rechtsanwaltskanzlei.

Das Tool enthält über 40 Fragen aus unterschiedlichen Bereichen einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Fragen werden innerhalb einer fünfstufigen Skala von Ihnen beantwortet und anschließend systemgestützt ausgewertet sowie grafisch aufbereitet.

Anhand der Analyse werden der kanzleispezifische Digitalisierungsgrad ermittelt und Optimierungsbereiche aufgezeigt. Für die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie stehen Ihnen weitere Beratungsangebote zur Verfügung.

