Art.-Nr. 71590 | Kurzberatung online
Effektiver arbeiten mit DATEV Anwalt classic
Optimieren Sie Ihre Kanzleiprozesse durch den erweiterten Einsatz von DATEV Anwalt classic und Schnittstellen zu anderen DATEV-Programmen.
- Schnittstellen zu DATEV-Programmen innerhalb der Anwaltskanzlei nutzen
- Kanzleiinterne Prozesse optimieren
- Kanzleiindividuelle Schulung der Mitarbeitenden
Kurzinfo
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Inhalte
Beschreibung
Sie haben sich für DATEV Anwalt classic entschieden und haben nun kanzleiindividuellen Schulungsbedarf für Anwenderinnen, Anwender und Administratoren? Wir beraten Sie, wie Sie das Wissen zur Anwendung von DATEV Anwalt vertiefen und Ihre Kanzleiprozesse erfolgreich gestalten.
Inhalte
Mögliche Beratungsthemen:
- Kanzleiindividuelle Schulung und Tipps für erfahrene Anwender
- Kanzleiindividuelle Schulung für Administratoren
- Einrichten der digitalen Postbearbeitung
- Textanpassung für Einsteiger und/oder Fortgeschrittene
- Einheitliches Layout für Ihre Schreiben mit dem digitalen Briefkopf
- Vorgespräch zum Einrichten des Aktenkontos und der Schnittstelle zu (Kanzlei-)Rechnungswesen
- Einrichten einer weiteren Datenumgebung
- Kanzleiinterne Kommunikation - Prozess mittels Aufgabenverwaltung
- Mandatsanbahnung
- DATEV Anwalt E-Mail-Tool
- Anlagenmanager
- Quicksteps und Analyse der optimalen digitalen Programmnutzung
- Basiseinrichtung von DATEV Unternehmen online für Rechtsanwälte
- Vorgespräch zur Erstellung eines Berechtigungskonzepts für die anwaltliche Kanzlei
Details
Teilnehmerkreis Rechtsberatung
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Voraussetzungen
DATEV Anwalt classic ist bereits installiert und eingerichtet.
Preise
Art.-Nr. 71590 | Kurzberatung online
Effektiver arbeiten mit DATEV Anwalt classic
Optimieren Sie Ihre Kanzleiprozesse durch den erweiterten Einsatz von DATEV Anwalt classic und Schnittstellen zu anderen DATEV-Programmen.