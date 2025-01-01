Art.-Nr. 71927 | Ganztagsberatung vor Ort
Digitales Arbeiten in der Anwaltskanzlei
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die digitale Agenda Ihrer Kanzlei und begleiten Sie bei der Umsetzung.
- Standortbestimmung im Hinblick auf den Digitalisierungsgrad der Kanzlei
- Erarbeiten eines "digitalen Fahrplans"
- Optional: Unterstützung bei der Umsetzung und Schulung der Mitarbeitenden
Kurzinfo
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Inhalte
Beschreibung
Digitale Prozesse sind Basis für die zukunftsfähige Kanzlei. Gehen Sie die Digitalisierung aktiv an, nutzen Sie Chancen und binden Sie Ihre Mitarbeitenden ein. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir den Status quo, identifizieren Optimierungs- und Digitalisierungsbedarfe und entwickeln eine digitale Agenda inkl. Maßnahmenplan. So entstehen effiziente Prozesse, die zu Ihrer Kanzlei passen und die Arbeit mit Mandanten schlank und effizient gestalten.
Inhalte
- Gemeinsames Verständnis herstellen: Was bedeutet Digitalisierung in Rechtsanwalts- und Notariatskanzleien?
- Standortbestimmung - Ermitteln des Digitalisierungsgrads Ihrer Kanzlei durch Aufnahme der Ist-Situation:
- Aktenverwaltung
- Posteingang und -ausgang, z. B. beA
- Aufgaben, Wiedervorlagen, Fristen
- Termine
- Dokumentenverwaltung
- Leistungserstellung des Rechtsanwalts
- Rechnungserstellung
- Forderungsmanagement
- Maßnahmenplan ableiten
- Optional: Berechnung nach Zeitaufwand
- Umsetzen der vereinbarten Maßnahmen
- Schulung der Mitarbeitenden (max. 10 Personen)
Zeitlicher Ablauf:
1. Tag: Ist-Aufnahme, 2. Tag: Erstellung eines Maßnahmenplans
Details
Teilnehmerkreis Rechtsberatung
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Voraussetzungen
DATEV Anwalt ist installiert und eingerichtet.
Preise
