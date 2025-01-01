Einführung von DATEV Anwalt classic
- Kanzleispezifisches Einrichten von DATEV Anwalt classic
- Schulung der Mitarbeitenden in der Software
- Training mit Praxisbeispielen zur Optimierung der Programmnutzung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie haben DATEV Anwalt classic in Ihrer Kanzlei installiert? Auf dieser Basis richten wir für Sie die Kanzleiorganisations-Software ein und schulen Ihre Mitarbeitenden.
Nach circa 6 bis 12 Wochen erfolgt ein eintägiges Training der Mitarbeitenden direkt an deren Arbeitsplätzen. Das Training dient dem Optimieren und Intensivieren der Programmnutzung sowie der Klärung von Anwenderfragen.
Inhalte
Einrichtung kanzleispezifischer Daten (Gesamtdauer ca. 1,5 Tage)
- Unternehmenseinrichtung
- Unternehmensstruktur (z. B. Niederlassung) mit einem Kanzlei-Mandanten anlegen
- Weitere Unternehmensdaten (z. B. Bankverbindung) und Benutzer anlegen
- Kanzleidaten
- Standort einrichten
- Start-Aktennummer und -Rechnungsnummer hinterlegen
- Bezeichnung für Schriftsätze (Singular/Plural) und Kanzleiadressat zuordnen
- Dokumentenpfad hinterlegen/prüfen
- Stammdaten
- Anlegen der Referate
- Mitarbeiter anpassen (Rechtsberatung SB/RA eintragen)
- Unterschriftenzeile (Rechtsanwalt, Fachanwalt)
- Forderungskonto
- Hinterlegen der EDA-Kennziffer
- Aktueller Basiszinssatz, evtl. Abo für Institutionsverwaltung
- Dokumentenablage
- Zuordnung der Dokumentarten in die Ablageordner auf Basis des vorab vereinbarten Ablagerahmenplans
- Briefkopf
- Einrichten eines BriefkopfesEinrichten eines Rechnungsbriefkopfes
- Anwaltspostfach
- Einrichten einer Postorganisationsstelle mit Mitarbeiter aus der Checkliste
- Einrichten der Kanäle beA, Scanner und Fax
- Einrichten der Grundeinstellungen im Anwaltspostfach
Zu schulende Programmteile (Gesamtdauer ca. 2 Tage)
- DATEV Arbeitsplatz und Beteiligtenverwaltung
- Aktenanlage
- Umgang mit dem Anwaltspostfach
- Schriftguterstellung und Verwaltung
- Kostenrechnung
- Wiedervorlagen
- Fristen
- Terminkalender
- Aufwandserfassung (Zeit- und Kostenmanagement)
- Schuldnerkonto für Zwangsvollstreckung
- Aktenkonto für Aktenbuchhaltung
Die Inhalte der Schulung werden im Vorfeld individuell festgelegt. Die Anzahl der Schulungsteilnehmenden ist auf zehn Personen begrenzt.
Training mit Praxisbeispielen (Gesamtdauer ca. 1 Tag)
Sie setzen seit mindestens 6 Wochen DATEV Anwalt classic ein. Die im Arbeitsalltag gesammelten Erfahrungen in der Anwendung von DATEV Anwalt classic und in der Umsetzung der kanzleiinternen Abläufe werden für weitere Optimierungen und Anpassungen aufgearbeitet. Dabei unterstützen wir Sie mit neuen Lösungsansätzen. Das Training erfolgt hierbei direkt an den Arbeitsplätzen der Anwender.
Weitere optionale Leistungen
Sollten weitere Leistungen von Ihnen benötigt werden, erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, das folgende Themen beinhalten kann:
- Weitere Anwendungen anbinden:
- DATEV Anwalt Komfortpaket (Zusatzmodul)
- Inkasso-Import (Zusatzmodul)
- Einrichten von Aktenkonto und Schnittstelle zu (Kanzlei-)Rechnungswesen
- Basiseinrichtung von DATEV Unternehmen online für Rechtsanwälte
- Einrichtung der Programmverbindung zwischen DATEV Eigenorganisation comfort und Anwalt classic
- DATEV DMS
- Weiterer Programmfunktionen einrichten
- Mehrere Unternehmen, Standorte und Briefköpfe einrichten
- Kanzleispezifische Vorlagen
- Schulung zur Textanpassung für Einsteiger
- Outlook-Synchronisation
- Controlling-Auswertungen
- Erlösverteilung
- Berechtigungskonzept
- Kurzeinrichtung einer weiteren Datenumgebung
- Posteingangs- und Postausgangsbuch
Details
Teilnehmerkreis Rechtsberatung
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Anwalt classic
Voraussetzungen
DATEV Anwalt classic ist in Ihrer Kanzlei installiert.