Einführung von DATEV Anwalt classic

Einrichtung kanzleispezifischer Daten (Gesamtdauer ca. 1,5 Tage)

Unternehmenseinrichtung Unternehmensstruktur (z. B. Niederlassung) mit einem Kanzlei-Mandanten anlegen Weitere Unternehmensdaten (z. B. Bankverbindung) und Benutzer anlegen

Kanzleidaten Standort einrichten Start-Aktennummer und -Rechnungsnummer hinterlegen Bezeichnung für Schriftsätze (Singular/Plural) und Kanzleiadressat zuordnen Dokumentenpfad hinterlegen/prüfen

Stammdaten Anlegen der Referate Mitarbeiter anpassen (Rechtsberatung SB/RA eintragen) Unterschriftenzeile (Rechtsanwalt, Fachanwalt)

Forderungskonto Hinterlegen der EDA-Kennziffer Aktueller Basiszinssatz, evtl. Abo für Institutionsverwaltung

Dokumentenablage Zuordnung der Dokumentarten in die Ablageordner auf Basis des vorab vereinbarten Ablagerahmenplans Briefkopf Einrichten eines BriefkopfesEinrichten eines Rechnungsbriefkopfes

Anwaltspostfach Einrichten einer Postorganisationsstelle mit Mitarbeiter aus der Checkliste Einrichten der Kanäle beA, Scanner und Fax Einrichten der Grundeinstellungen im Anwaltspostfach



Zu schulende Programmteile (Gesamtdauer ca. 2 Tage)

DATEV Arbeitsplatz und Beteiligtenverwaltung

Aktenanlage

Umgang mit dem Anwaltspostfach

Schriftguterstellung und Verwaltung

Kostenrechnung

Wiedervorlagen

Fristen

Terminkalender

Aufwandserfassung (Zeit- und Kostenmanagement)

Schuldnerkonto für Zwangsvollstreckung

Aktenkonto für Aktenbuchhaltung

Die Inhalte der Schulung werden im Vorfeld individuell festgelegt. Die Anzahl der Schulungsteilnehmenden ist auf zehn Personen begrenzt.

Training mit Praxisbeispielen (Gesamtdauer ca. 1 Tag)

Sie setzen seit mindestens 6 Wochen DATEV Anwalt classic ein. Die im Arbeitsalltag gesammelten Erfahrungen in der Anwendung von DATEV Anwalt classic und in der Umsetzung der kanzleiinternen Abläufe werden für weitere Optimierungen und Anpassungen aufgearbeitet. Dabei unterstützen wir Sie mit neuen Lösungsansätzen. Das Training erfolgt hierbei direkt an den Arbeitsplätzen der Anwender.

Weitere optionale Leistungen

Sollten weitere Leistungen von Ihnen benötigt werden, erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, das folgende Themen beinhalten kann: