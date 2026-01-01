Souverän in einer lauten Welt: Informationen, neue Anforderungen und digitale Entwicklungen prasseln täglich auf uns ein. Umso wichtiger ist es, den eigenen Fokus zu schärfen und den Überblick zu behalten.
Hier finden Sie Impulse, Orientierung und praxisnahe Informationen, die Sie dabei unterstützen, klare Prioritäten zu setzen und auch im Dauerrauschen handlungsfähig zu bleiben.
Souverän in einer lauten Welt
Das Postfach quillt über, das Handy vibriert, der nächste Kunde wartet schon. Informationen erreichen uns permanent und über viele verschiedene Kanäle. Die Reizüberflutung der modernen Welt überfordert oft Körper und Geist. Doch dagegen lässt sich etwas tun.
Fokus bitte: Fünf Wege zu einem klaren Kopf
Konzentration ist kein Zufall: Mit diesen Strategien trainieren Sie Ihre Aufmerksamkeit, arbeiten effizienter – und behalten auch im Chaos die Übersicht.
Frühjahr 2026: Fristen, Grenzwerte und Neuerungen
Bis Ende März stehen für viele Arbeitgeber wichtige Anzeige- und Zahlungspflichten an. Gleichzeitig gelten neue Grenz- und Rechenwerte in Lohnabrechnung, Sozialversicherung und Steuerrecht. Auch bei E-Rechnung und Vergaberecht gibt es Entwicklungen. Unser Überblick zeigt, was jetzt konkret zu prüfen ist.
Jetzt die E-Rechnung einführen
Warum Sie damit nicht bis zum Ende der Übergangsfrist warten sollten.
Wer jetzt startet, kann die Vorteile der Automatisierung voll ausschöpfen und spart später Zeit und Aufwand.
DATEV Unternehmen online
Mit der neuen Klicktour lernen Sie Unternehmen online in wenigen Minuten kennen – und genau die Funktionen, die für Ihre Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei wichtig sind.
Deutsche Rentenversicherung prüft mittels KI
In Zukunft wird eine Künstliche Intelligenz die DRV bei der Vorauswahl von Betriebsprüfungen unterstützen, indem sie Auffälligkeiten identifiziert.
Keine Erholung zum Jahresauftakt in Sicht
Mithilfe des DATEV Mittelstandindex blicken wir jeden Monat auf die wirtschaftliche Lage der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland. Die aktuellen Zahlen des DATEV Mittelstandsindex aus dem Januar zeigen, dass der deutsche Mittelstand schwach in das Jahr 2026 gestartet ist. Die aktuellen Analysen finden Sie unter mittelstandsindex.datev.de.