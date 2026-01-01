Was im Alltag wie bloßes Rauschen wirkt, folgt festen Gesetzmäßigkeiten in unserem Gehirn. Es muss filtern, kann nicht alles parallel verarbeiten. „Wir sind nicht dafür gemacht, so viele Informationsströme gleichzeitig zu überwachen“, sagt Prof. Dr. Nicolas Rohleder, Leiter des Instituts für Gesundheitspsychologie der Universität Erlangen-Nürnberg. „Das kostet unglaublich viel Energie, diese Filterung zu betreiben.“

Ein Alltagsbeispiel zeigt, wie sensibel diese Mechanismen greifen; das so genannte Cocktailparty‑Phänomen macht das sichtbar: Selbst wenn wir uns konzentrieren, lauschen unsere Sinne im Hintergrund mit und bleiben auf Empfang. Fällt ein ungewohntes Geräusch auf oder hört man den eigenen Namen, lenkt das Gehirn die Aufmerksamkeit sofort weg von dem, was wir gerade tun – eine alte Schutzreaktion, die uns einst vor Gefahr bewahrte, uns heute aber, gleich, wo wir sind, den Fokus raubt und eine Quelle ständiger Ablenkung ist.

Dieses unbewusste Scannen entlastet nicht, es kostet Energie. Wer dauerhaft filtert, ermüdet schneller, die Genauigkeit nimmt ab, Fehler werden wahrscheinlicher. Aktuelle Untersuchungen zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Aufgaben und zu häufigen Unterbrechungen zeigen genau diese Effekte: verlängerte Reaktionszeiten, höherekognitive Belastung, sinkende Präzision.

Kommt Stress hinzu, schaltet der Körper in den Alarmmodus – eine Abfolge körperlicher Reaktionen, die Puls und Blutdruck steigen lässt und schließlich das Stresshormon Cortisol aktiviert. Dauerhaft erhöht, kann es die Gesundheit beeinträchtigen. Aus arbeitsmedizinischer Sicht erhöht eine solche Dauerlage das Risiko für Erschöpfung und andere Beschwerden – nicht in jedem Einzelfall, aber als statistische Tendenz, die ernst zu nehmen ist, erläutert

Nicolas Rohleder. Die psychologische Forschung im Kontext von digitalem Stress am Arbeitsplatz zeigt: Informationsüberlastung und die Angst, etwas zu verpassen, gehen mit höherem Erschöpfungsrisiko und schlechterem Wohlbefinden einher.

Wichtig sei jedoch die Einordnung, dass dies kein persönlicher Charakterfehler ist. „Akzeptieren, dass man bestimmte menschliche Eigenschaften hat und manches einfach gar nicht kann“, so Rohleder, sei ein vernünftiger Ausgangspunkt – weg vom Selbstvorwurf zu strukturierten Lösungen.