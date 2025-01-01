Drei Personen schauen auf einen Laptop.

Strategische HR auf- und ausbauen

Sparen Sie Zeit und Ressourcen durch effektives Personalmanagement. Wie wäre es mit digitalen Workflows, weniger Verwaltungsaufwand und mehr Freiraum für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Mit den leistungsfähigen Software-Lösungen von DATEV und den DATEV-Marktplatz Partnern gehören fehleranfällige und aufwendige Prozesse endgültig der Vergangenheit an.

Frau sitzt vor einem Computer.

Basisanforderungen an Mitarbeiterverwaltung

Das DATEV Personal-Managementsystem classic unterstützt Sie bei Routineaufgaben in der Personalverwaltung. Ob Personaldaten verwalten, Schriftgüter erstellen, Termine, Urlaubs-, und Fehlzeiten überwachen oder Personalstatistiken verfassen – mit DATEV Personal-Managementsystem classic profitieren Sie von reibungslosen und effizienten Prozessen.