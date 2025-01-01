Unsere DATEV-On-Premises-Lösung für die täglichen Anforder­ungen an die Personal­verwaltung mit einer Schnitt­stelle zur Daten­übergabe an DATEV-Payroll Software deckt die grundlegenden Bereiche des Personalmanagements ab:

Sie nutzen unsere digitalen Personalakten und behalten den Überblick über wichtige Dokumente durch unsere zentrale Vertrags- und Arbeitsmittelverwaltung. Zudem können sie unsere digitale Schriftguterstellung mit Vorlagen nutzen und die sichere Dokumentenablage gewährleistet geordnete Archivierung. Urlaubs- und Fehlzeiten verlieren Sie auch nicht mehr aus den Augen.

Dank der datenbasierten Personal­auswertungen, haben Sie beispielsweise einen Überblick über die Fluktuation Ihrer Mitarbeitenden oder deren Abwesenheiten. Funktionale Schnittstellen zu DATEV-Payroll-Lösungen ermöglichen einen einfachen und sicheren Datenaustausch. Daneben ist auch eine Anbindung zu Drittsystemen möglich, wie beispielsweise zu Zeiterfassungslösungen.