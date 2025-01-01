Ihre Vorteile
Warum Zeitwirtschaft digitalisieren?
Schneller Datenzugriff
Die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfassten Daten stehen Ihnen gesammelt und übersichtlich zur Verfügung. So können Sie geleistete Arbeitszeiten jederzeit im System abrufen und direkt in die DATEV-Lohnsoftware exportieren. Das erspart Ihnen manuelles Zusammenrechnen, das umständliche Erfassen in Tabellenkalkulationsprogrammen und jede Menge Papierkram.
Anpassung an Zeit- und Vergütungsmodelle
Egal ob Minijob, Voll- oder Teilzeit, Azubi oder Praktikant – die verschiedenen Arbeitszeitmodelle können individuell auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zeiterfassung angepasst und ohne Probleme oder zusätzliche Arbeit am Monatsende in die DATEV-Lohnabrechnungssoftware übernommen werden.
Automatische Datenaufbereitung
Erfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeitszeiten elektronisch, vereinfacht das die Lohnabrechnung. Die Bewegungsdaten können aus der Zeiterfassung digital via Schnittstelle in die DATEV-Lohnsoftware übernommen werden.
Überstunden und Mehrarbeit transparent machen
Stunden, die die tägliche Arbeitszeit überschreiten, werden automatisch und leistungsnah dokumentiert. Sie können frühzeitig und proaktiv in die Prozesse eingreifen. Tatsächlich geleistete Stunden lassen sich genau nachvollziehen. Dies erspart unnötige Diskussionen bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung am Monatsende. Die Beschäftigten können ihr persönliches Arbeitszeitkonto mit Soll-/Ist-Stunden, Überstunden und Fehlzeiten jederzeit selbst einsehen.
Lernen Sie die Vorteile einer integrierten Zeitwirtschaft kennen
Im aufgezeichneten Webinar mit unseren DATEV-Marktplatz Premium Partnern REINERSCT und LANOS zeigen wir Ihnen beispielhaft, welche Vorteile ein durchgängiges System von einer Zeitwirtschaftslösung über die DATEV Lohn- und Finanzbuchführung bis hin zur Kostenrechnung bietet. Ebenso zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Personalkosten und Personalkennzahlen zur Unternehmenssteuerung mit einem Zeitwirtschaftssystem transparent im Blick behalten.
3 Schritte bis zu Ihrer optimalen Softwarekombination aus Zeitwirtschaft und DATEV-Payroll
Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei?
Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV. Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!