Produktbeschreibung
Das DATEV Personal-Managementsystem classic unterstützt Sie bei Ihren täglichen Aufgaben im Personalbüro. Sie können Daten erfassen, diese verwalten und in direkt zugewiesenen, digitalen Personalakten ablegen. Die Daten Ihrer Mitarbeitenden stehen Ihnen immer strukturiert und zentral zur Verfügung. Somit lassen sich auch der Werdegang und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter abbilden und jederzeit in der Personalverwaltungs-Software nachvollziehen. Die gespeicherten Personaldaten stehen auch für Statistiken und Berichte, zum Erstellen von Schriftverkehr und Dokumenten oder zur Terminüberwachung bereit.
Durch die graphische Kalenderansicht werden Buchungen von Urlaubs- und Fehlzeiten übersichtlich und transparent dargestellt. Und mit der praktischen Erinnerungs- und Wiederlagefunktion versäumen Sie keine Termine oder Fristen, wie z. B. den Ablauf einer Probezeit. Über das mitgelieferte Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft stehen Ihnen zahlreiche Datenanalyse- und Berichtsmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihnen einen Überblick über alle relevanten Personaldaten verschaffen.
Funktionale Schnittstellen zu DATEV-Payroll Lösungen ermöglichen einen einfachen und sicheren Datenaustausch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Darüber hinaus ist auch eine Anbindung zu Drittsystemen möglich, wie beispielsweise zu Zeiterfassungslösungen.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Personaldaten verwalten
- Digitale Personalakten
- Personaldaten mit Historie
- Personaldaten individuell erweiterbar, z.B. zu Qualifikationen und Weiterbildungen
Schriftverkehr und Dokumente erstellen und ablegen
- Automatische Erstellung von Briefen und Dokumenten (z.B. Arbeitsverträge)
- Standardvorlagen
- Vorlagen individuell anpassbar
- Integrierte Dokumentenablage
Urlaub, Fehlzeiten und Termine im Blick behalten
- Vollständige Abbildung des Urlaubskontos
- Anlage von Urlaubsgruppen inkl. betrieblicher oder tariflicher Regelungen und/oder Betriebszugehörigkeit
- Graphischer Kalender für Urlaubs- und Fehlzeitenbuchungen
- Umfangreicher, individuell erweiterbarer Fehlzeitenkatalog
- Praktische Erinnerungsfunktion und Terminauslöser
- Termine auch als Aufgaben an Microsoft Outlook übertragbar
Auswertungen, Statistiken und Berichte erstellen
- Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft mit 38 Standardauswertungen inklusive
- Auswertungen individuell erweiterbar
- Datenexport nach Microsoft Excel und Microsoft Access
- Erstellung von Tabellen direkt in der Software
Daten einfach austauschen
- Zu DATEV-Payroll Software automatisch per Klick oder per Datei
- Zu Drittsystemen per Import/Export, unterstützt durch Software-Assistenten
Werfen Sie einen Blick in die Personalverwaltungs-Software
3 Schritte zu Ihrer Personalmanagement-Software
Häufige Fragen unserer Kunden
Werde ich bei der Einrichtung unterstützt?
DATEV unterstützt Sie bei der Einführung des DATEV Personal-Managementsystem classic. Die eintägige Schulung "Einrichtung und Schulung des Personalmanagements für Unternehmen" findet entweder vor Ort oder online statt und richtet sich nach den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Bei Bedarf steht Ihnen ein DATEV-Außendienstmitarbeiter oder -mitarbeiterin bei der Einrichtung der Software zur Seite. Nach einer Bedarfsanalyse werden Sie gemeinsam den Prozess der Stammdatenübernahme für die Datenübergabe von bzw. an die DATEV-Payroll Software einrichten. Damit wird der lohnrelevante Datenaustausch sicher und verlässlich über eine Schnittstelle verprobt.
Kann ich weitere Software-Lösungen mit dem Personal-Managementsystem classic verbinden?
Sie können das Personal-Managementsystem classic problemlos an DATEV-Payroll Software oder Drittsysteme, wie z. B. Zeitwirtschaftslösungen, anbinden.
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Das sagen unsere Kunden
Im Zuge der Digitalisierung hat das Personal-Managementsystem classic geholfen, diverse Excel-Listen mit Befristungen und Jubiläen abzuschaffen und somit Mehraufwände wesentlich zu reduzieren. Zudem sind verschiedenste Elemente, wie Qualifikationen, Weiterbildungen oder Arbeitsmittel im Programm gepflegt und komfortabel auswertbar. All das macht unsere Personalarbeit transparenter und weniger zeitintensiv.
Kerstin Specht
FATH GmbH