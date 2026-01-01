Bei Dingen, die wir spannend finden, die wir gern tun, fällt es uns leicht. Aber wehe, wenn wir keine Lust haben, Stress haben, abgelenkt sind oder überschüttet werden mit Aufgaben: Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht zu erhalten, sich zu fokussieren und produktiv zu bleiben, wird dann zu einer Herausforderung. Schnell ist es vorbei mit dem konzentrierten Denken. Es braucht Disziplin, Übung und geeignete Tools, um den Fokus zu halten. Fünf Methoden, mit denen Sie Ihre Konzentration trainieren können, um produktiver zu arbeiten.