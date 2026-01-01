Was früher im Graubereich blieb, wird mit KI sichtbar – ein Wendepunkt zu mehr datengetriebenen, tiefgreifenden Betriebsprüfungen mit spürbaren finanziellen und haftungsrechtlichen Folgen für Unternehmen:

Alle Betriebe zahlen für ihre Mitarbeitenden Sozialabgaben wie Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung. Der Betriebsprüfdienst der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) stellt sicher, dass diese Abgaben korrekt erfolgen und weder zu viel noch zu wenig gezahlt wird.

In Zukunft wird die DRV von einer Künstliche Intelligenz für risikoorientierte Arbeitgeberprüfungen (KIRA) mit einer Vorauswahl unterstützt. Die Software scannt alle digital vorhandene Daten der Unternehmen, sucht nach Mustern und identifiziert Auffälligkeiten, wie ungewöhnlich hohe oder niedrige Beiträge oder fehlende Nachweise. KIRA kennzeichnet in den Unterlagen, wo die Auffälligkeiten zu finden sind. Mit diesen Informationen entscheiden die Mitarbeitenden des Prüfdienstes, welche Fälle sie schnell bearbeiten können und wo sie die gewonnene Zeit für eine detaillierte Prüfung investieren.