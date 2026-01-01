Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind verpflichtet, auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen (§ 154 Abs. 1 SGB IX).

Anzeigeverpflichtung

Bis spätestens 31. März 2026 muss für das Kalenderjahr 2025 eine Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit eingereicht werden (§ 163 Abs. 2 SGB IX). Die Anzeige enthält insbesondere:

die Zahl der Arbeitsplätze im Jahresdurchschnitt,

die Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen,

die Berechnung einer ggf. zu zahlenden Ausgleichsabgabe.

Die Übermittlung erfolgt elektronisch (z. B. über das Verfahren IW-Elan).

Ausgleichsabgabe

Wird die gesetzliche Beschäftigungsquote nicht erfüllt, muss eine Ausgleichsabgabe entrichtet werden (§ 160 Abs. 1 SGB IX).

Die Abgabe ist gestaffelt und bemisst sich nach:

dem Umfang der Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht,

der Unternehmensgröße.

Sie ist ebenfalls bis zum 31. März 2026 an das zuständige Integrations- bzw. Inklusionsamt zu zahlen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat im Bundesanzeiger (BAnz AT 11.12.2024 B2) bekannt gemacht, dass die Ausgleichsabgabe nach § 160 Abs. 3 SGB IX zum 1. Januar 2025 angehoben wird. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Staffelbeträge | IW-Elan.

Die Bundesagentur für Arbeit hat außerdem FAQ zum Anzeigeverfahren erstellt.