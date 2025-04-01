Am 8. Dezember 2022 hat die EU-Kommission mit dem Paket “Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter” einen Vorschlag zur Änderung der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie vorgelegt.

Diese Änderungen wurden am 11.03.2025 vom EU-Rat verabschiedet.

Die Veröffentlichung im Amtsblatt der EU, sowie das Inkrafttreten stehen noch aus.

Der bedeutendste Aspekt im Zusammenhang mit E-Rechnungen ist die „Modernisierung der Mehrwertsteuerpflichten“. Hier geht es um die Meldepflichten von umsatzsteuerrelevanten Informationen mit dem Ziel, den Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Dazu gehört auch, dass Unternehmen bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Dienstleistungen elektronische Rechnungen ausstellen müssen. Dazu nachfolgend mehr:

E-Rechnung wird zum Standard, auch in Europa

Die E-Rechnung wird zum europäischen Standard. Ab dem 1. Juli 2030 müssen Rechnungen an europäische Geschäftspartner in einem strukturierten elektronischen Format gemäß der EN 16931 ausgestellt werden.

In einigen Mitgliedsstaaten ist die E-Rechnung für nationale Umsätze bereits heute verpflichtend.

Meldung USt-relevanter Informationen

Für grenzüberschreitende innergemeinschaftliche Lieferungen und sonstige Leistungen (Umsätze) soll ab Juli 2030 ein EU-weites Umsatzsteuer-Meldesystem eingeführt werden. Die EU-Mitgliedstaaten erfassen dann die Daten in nationalen Plattformen und leiten sie zum Abgleich an eine zentrale EU-Stelle (VAT Information Exchange System, kurz VIES) weiter.

Gleichzeitig entfällt ab diesem Zeitpunkt die Zusammenfassende Meldung (ZM).

Was bedeutet das konkret für die E-Rechnung und die digitalen Meldepflichten?

Ab Juli 2030 wird die verpflichtende E-Rechnung in der EU zum Standard, d.h. ab diesem Zeitpunkt sind auch in der EU nur noch E-Rechnungen nach EN 16931 zulässig. Die Frist zur Rechnungsstellung durch den Leistungserbringer beträgt 10 Tage mit zeitgleicher Meldung an den Staat. Konkret bedeutet dies, dass Sie die verpflichtende E-Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung/Leistung ausstellen und elektronisch übermitteln müssen. Gleichzeitig müssen Sie alle steuerrelevanten Informationen der E-Rechnung über das dann geltende Umsatzsteuer-Meldesystem an eine zentrale EU-Stelle (VIES) melden.

Reporting im Gutschriftsverfahren

Erfolgt die Rechnungsstellung im Gutschriftsverfahren, müssen Sie die steuerrelevanten Daten innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Gutschrift über die nationale Plattform an die zentrale EU-Stelle (VIES) übermitteln.

Meldepflicht für empfangene Rechnungen

Ob auch eine Meldepflicht für Eingangsrechnungen eingeführt wird, ist die Entscheidung des jeweiligen Mitgliedsstaates. Die Regelung sieht vor, dass der Empfänger nach Erhalt der Rechnung fünf Tage Zeit hat, um die steuerrelevanten Informationen über die nationale Plattform an die zentrale EU-Stelle (VIES) zu übermitteln. Damit die Regelungen in Deutschland greifen ist eine nationale Umsetzung in deutsches Recht (z.B. Umsatzsteuergesetz) erforderlich.

Umsatzsteuerbetrugs-Bekämpfungssytem in Deutschland

Das ViDA-Paket legt außerdem die Rahmenbedingungen für nationale Umsatzsteuerbetrugs-Bekämpfungssyteme in den Mitgliedsstaaten in Form einer Meldung von umsatzsteuer-relevanten Informationen an die jeweilige Finanzverwaltung fest.Einige Mitgliedsstaaten haben bereits solche Systeme für nationale Umsätze etabliert oder arbeiten daran. Auch Deutschland plant die Einführung eines solchen Systems. Die Umsetzung könnte zum 01.07.2030 erfolgen oder ggf. auch früher, wenn die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Details finden Sie unter: VAT in the Digital Age