Als führender IT-Spezialist für die steuerberatenden Berufe ist DATEV seit fast 60 Jahren ein Maßstab für effiziente Buchführung und betriebswirtschaftliche Software. Profitieren auch Sie bei Ihrer täglichen Arbeit von diesem Know-how. So wie viele Städte und Gemeinden, Kirchen und Bistümer, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Stadtwerke, Kammern und viele weitere öffentliche Unternehmen, die sich bereits für unsere Lösungen entschieden haben.

