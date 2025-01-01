Als führender IT-Spezialist für die steuerberatenden Berufe ist DATEV seit fast 60 Jahren ein Maßstab für effiziente Buchführung und betriebswirtschaftliche Software. Profitieren auch Sie bei Ihrer täglichen Arbeit von diesem Know-how. So wie viele Städte und Gemeinden, Kirchen und Bistümer, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Stadtwerke, Kammern und viele weitere öffentliche Unternehmen, die sich bereits für unsere Lösungen entschieden haben.
Effizient und einfach: Von der Buchführung bis zum Jahresabschluss.
Mehr erfahren
Anlagengüter professionell erfassen und verwalten.
Mehr erfahren
Mehr als Zahlen: Controlling professionell gestalten.
Mehr erfahren
Lösungen für ein effizientes Haushaltswesen.
Mehr erfahren
Entlastung auf ganzer Linie – bei Steuern und Beiträgen ebenso wie bei den Gebühren.
Mehr erfahren
Reibungsloser Datenaustausch jederzeit gewährleistet.
Mehr erfahren
Komplettlösung für das Finanzwesen von Kommunen.
Mehr erfahren