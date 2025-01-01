Belege digital austauschen, Zahlungen im Blick behalten oder Lohn-Themen vorbereiten – wie die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei reibungslos klappt, zeigt die Produkttour Abschnitt für Abschnitt, einfach und verständlich, mit groben Zeitangaben. Sie sehen sofort, wie schnell Sie durch sind – insgesamt für die gesamte Tour in weniger als 30 Minuten.
Ihre Vorteile:
- Belege und Dokumente lassen sich einfach digital mit der Kanzlei teilen – jederzeit und aktuell
- Finanzbuchführung und Lohnvorbereitung läuft durchgängig digital – das spart Zeit auf beiden Seiten
- Alles in einer sicheren Cloud-Lösung – mit flexiblem, ortsunabhängigem Zugriff
Das erwartet Sie in der Tour:
Die Buchführung vorbereiten
- Wie Sie Belege hochladen und austauschen,
- Zahlungen und Ihre Kasse verwalten,
- Rechnungen schreiben und versenden.
Die Lohnabrechnung vorbereiten
- Was beim Eintritt neuer Mitarbeitender zu tun ist oder wenn ein Mitarbeiter erkrankt.
- Wie Sie Änderungen in den Stammdaten pflegen,
- An- und Abwesenheiten sowie variable Monatsdaten erfassen und
- Personalunterlagen sicher an die Kanzlei übermitteln.
Wichtige Begriffe und die Grundlagen zu Unternehmen online werden dabei kurz erklärt.
Machen Sie sich die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei leichter.
Hier geht’s zur einfachen und verständlichen Einführung in DATEV Unternehmen
online per Klicktour: tour.datev.de