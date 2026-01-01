Die E-Rechnung ist mehr als ein Compliance-Thema. Sie ermöglicht die durchgängige Digitalisierung von Rechnungsprozessen und schafft wirtschaftliche Vorteile:

Schnelleres Verarbeiten von Eingangsrechnungen

Erstellung, Versand und Archivieren von Ausgangsrechnungen wird effizienter

Schnellere Zahlungsprozesse durch normkonformes Rechnungsformat

Strukturierte Daten werden automatisiert in die Buchführung übernommen

Weniger manuelle Erfassungsschritte und Fehlerquoten

Ortsunabhängige Freigabeworkflows

Weniger papiergebundene Prozesskosten (Druck, Porto, Archivierung)

Strukturierte Rechnungsdaten lassen sich automatisiert in

Finanzbuchführungssysteme einspielen und mit zunehmendem Automatisierungsgrad von

der Steuerberatungskanzlei weiterverarbeiten. Der gesamte Rechnungsprozess wirdtransparenter.

Das bedeutet auch: Die E-Rechnung braucht digitale Prozesse, deren Einrichtung etwas Zeit erfordert. Und sie benötigt ein digitales Belegarchiv. Mit DATEV Unternehmen online steht es etlichen Unternehmen bereits zur Verfügung.