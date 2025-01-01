Sie planen den Wechsel oder die Einführung von DATEV Anwalt classic in Ihrer Kanzlei? Wir sorgen für einen reibungslosen Umstieg auf DATEV-Software und beraten Sie bei der Optimierung Ihrer Kanzleiabläufe.

Die DATEV-Consultants sind erfahrene Projektleiter, die Ihr Projekt vom Erstgespräch, über die Einrichtung, Schulung der Mitarbeiter, Produktivstartbegleitung bis zur Abschlussbesprechung aus einer Hand begleiten und koordinieren.

Die Umsetzung erfolgt in der Regel vor Ort in Ihrer Kanzlei.