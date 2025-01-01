Projektleitung und -beratung Rechtsanwälte
- Projektleitung bei Softwarewechsel oder Neu-Einführung
- Projektleistung vom Erstgespräch über Einrichtung, Schulung bis hin zur Abschlussbesprechung
- Anbindung und/oder Aktivierung von Schnittstellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie planen den Wechsel oder die Einführung von DATEV Anwalt classic in Ihrer Kanzlei? Wir sorgen für einen reibungslosen Umstieg auf DATEV-Software und beraten Sie bei der Optimierung Ihrer Kanzleiabläufe.
Die DATEV-Consultants sind erfahrene Projektleiter, die Ihr Projekt vom Erstgespräch, über die Einrichtung, Schulung der Mitarbeiter, Produktivstartbegleitung bis zur Abschlussbesprechung aus einer Hand begleiten und koordinieren.
Die Umsetzung erfolgt in der Regel vor Ort in Ihrer Kanzlei.
-
Vorab Telefonat und ggf. Aufschaltung eines Mitarbeiters zur Feststellung der aktuellen Schnittstellen. Dauer: max. 15 min (Grobübersicht)
-
Aufwandschätzung durch Mitarbeiter und Angebotserstellung oder Vereinbarung eines Vorbesprechungstermins zur Abklärung des genauen Projektumfangs
-
Projektplanung inklusive Erstellung eines Projektplanes
-
Projektabschluss
-
Terminvereinbarung