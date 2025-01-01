DATEV Fördermittel-Check
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Suchassistent zur Wirtschaftsförderung und Baufinanzierung für Unternehmen
- Freitextsuche: Fördermittel anhand des Titels findenca. 1.500 verschiedene Fördermittel aus EU, Bund und deutschen Bundesländern
- Detailinformationen zu den Fördermitteln
- Originaldokumente und weiterführende Informationen der Fördergeber als PDF-Export für Sie oder Ihre MandantenInformation zu neu hinzugefügten Fördermitteln (täglich aktualisiert)
- Speichern von Favoriten