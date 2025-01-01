Icon MyDATEV Anmeldung

Funktionen

  • Übersicht

    Die Startseite bietet zielgruppenspezifische Informationen für Kanzleien, Unternehmen und Privatmandanten. Künftig werden Sie die Übersicht wie eine Art Cockpit personalisieren können. Und alle für Sie relevanten Informationen an zentraler Stelle bündeln können.

  • Anwendungsmenü

    Über den Link „Anwendungen“ im oberen Bereich wechseln Sie zwischen den Cloud-Anwendungen. Es werden nur solche Cloud-Anwendungen angezeigt, für die Sie Berechtigungen haben.

  • Widgetverwaltung

    Für das tägliche Arbeiten ist die Übersicht, das sogenannte Cockpit, der Dreh- und Angelpunkt ihrer zukünftigen Arbeit. Gefüllt wird das Cockpit mit sogenannten Widgets. Die Widgets sind „Informationskacheln“ der jeweiligen Anwendung, welche automatisch aktualisiert werden. Bei MyDATEV liefern Widgets personalisierte Informationen aus den unterschiedlichen Anwendungen, zum Beispiel Interessentenanfragen über DATEV SmartExperts. Mit der neuen Widgetverwaltung können Sie die einzelnen Widgets verschieben oder ausblenden, so wie Sie es für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Über den Punkt „Widget hinzufügen“ gelangen Sie auf den Widget Store, wo Sie zusätzliche Inhalte hinzufügen können.

  • MyDATEV Senden

    Das Feature MyDATEV Senden ermöglicht es, Dokumente aus ausgewählten DATEV-Programmen an DATEV-Cloud-Anwendungen und Microsoft 365 zu versenden. Die neue Funktion wird schrittweise für unterschiedliche Anwendungen freigegeben. Zunächst ist es möglich, Dokumente aus DATEV DMS / Dokumentenablage nach DATEV Unternehmen online, DATEV Meine Steuern und Microsoft Teams zu versenden.

  • Mandantenübersicht

    Anhand der Mandantenübersicht sehen Sie alle von DATEV Basisdaten online übertragenden Stammdaten aus dem DATEV Arbeitsplatz. Hier können Sie einfach und bequem online die gesamten Mandantenstammdaten suchen und einsehen. Diese Funktion wird schrittweise weiter ausgebaut.

  • DATEV Werkzeuge

    Dieser Bereich in MyDATEV bündelt die zentralen Administrationstools: Rechteverwaltung online, DATEV SmartLogin-Administration, DATEVasp-Serviceportal, DATEV SmartIT-Serviceportal und den Zuordnungsassistent.