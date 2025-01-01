Für das tägliche Arbeiten ist die Übersicht, das sogenannte Cockpit, der Dreh- und Angelpunkt ihrer zukünftigen Arbeit. Gefüllt wird das Cockpit mit sogenannten Widgets. Die Widgets sind „Informationskacheln“ der jeweiligen Anwendung, welche automatisch aktualisiert werden. Bei MyDATEV liefern Widgets personalisierte Informationen aus den unterschiedlichen Anwendungen, zum Beispiel Interessentenanfragen über DATEV SmartExperts. Mit der neuen Widgetverwaltung können Sie die einzelnen Widgets verschieben oder ausblenden, so wie Sie es für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Über den Punkt „Widget hinzufügen“ gelangen Sie auf den Widget Store, wo Sie zusätzliche Inhalte hinzufügen können.