DATEV Lizenzverwaltung online
Hier gelangen Sie direkt in den abgesicherten Bereich von DATEV Lizenzverwaltung online. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
Funktionsumfang
- Einem Benutzer Benutzerlizenzen für Programme zuordnen oder entziehen
- Einem Programm Benutzerlizenzen für Benutzer zuordnen oder entziehen
Hilfe und Hintergrundinformation
Falls Sie Fragen haben oder sich weitergehend informieren wollen, steht Ihnen im DATEV Hilfe-Center das Dokument 9225973 zur Verfügung.
Vorab können Sie sich auch über das Video DATEV Lizenzverwaltung online: Zuordnung von Benutzern zu Benutzerlizenzen informieren.
Benutzerlizenz
Was eine Benutzerlizenz ist und wie Sie feststellen können, ob Sie Produkte mit Benutzerlizenz einsetzen, erfahren Sie unter Informationen zur Benutzerlizenz.