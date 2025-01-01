Icon MyDATEV Anmeldung

Funktionsumfang

Mit der Lizenzverwaltung online kann für jedes DATEV-Programm mit Benutzerlizenz, zu dem ein Vertrag besteht, die Anzahl der Lizenzen zur Nutzung dieses Programms zugeordnet oder entzogen werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
 
  • Einem Benutzer Benutzerlizenzen für Programme zuordnen oder entziehen
  • Einem Programm Benutzerlizenzen für Benutzer zuordnen oder entziehen

Hilfe und Hintergrundinformation

Falls Sie Fragen haben oder sich weitergehend informieren wollen, steht Ihnen im DATEV Hilfe-Center das Dokument 9225973 zur Verfügung.

Vorab können Sie sich auch über das Video DATEV Lizenzverwaltung online: Zuordnung von Benutzern zu Benutzerlizenzen informieren.

Benutzerlizenz

Was eine Benutzerlizenz ist und wie Sie feststellen können, ob Sie Produkte mit Benutzerlizenz einsetzen, erfahren Sie unter Informationen zur Benutzerlizenz.