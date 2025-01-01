Im Zuge der Portfolioentwicklung bei DATEV werden die On-Premises-Anwendungen, die vor Ort installiert werden, sukzessive durch DATEV-Cloud-Anwendungen ersetzt. Das erfordert eine passende Lizenzierung. Dafür setzt DATEV auf die Benutzerlizenz.
Mit der Benutzerlizenz passt DATEV die Lizenzierung an eine flexible, digitale Arbeitswelt an. Dabei zählen nicht die PCs, auf denen die Software installiert ist, sondern die Personen, die die Anwendung nutzen.
Erfahren Sie mehr dazu in unserem Video.
Neuer Lizenztyp: Die Benutzerlizenz Set
Zu den bereits bestehenden Lizenztypen Benutzerlizenz Einzelanwendung und Benutzerlizenz unbegrenzt, ist mit der Lizenz-Umstellung die neue Benutzerlizenz Set verfügbar. Sie ermöglicht es nun, Lizenzen komfortabel zu teilen. Das lohnt sich etwa, wenn zwei Mitarbeitende in Teilzeit arbeiten.