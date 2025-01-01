Mit der Benutzerlizenz passt DATEV die Lizenzierung an eine flexible, digitale Arbeitswelt an. Dabei zählen nicht die PCs, auf denen die Software installiert ist, sondern die Personen, die die Anwendung nutzen. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Video.

Neuer Lizenztyp: Die Benutzerlizenz Set

Zu den bereits bestehenden Lizenztypen Benutzerlizenz Einzelanwendung und Benutzerlizenz unbegrenzt, ist mit der Lizenz-Umstellung die neue Benutzerlizenz Set verfügbar. Sie ermöglicht es nun, Lizenzen komfortabel zu teilen. Das lohnt sich etwa, wenn zwei Mitarbeitende in Teilzeit arbeiten.

Lizenzierung mit der Benutzerlizenz

Überblick

Erfahren Sie mehr zu den unterschiedlichen Varianten der Benutzerlizenz und wie sie eingesetzt werden.

Einsatz

Wir zeigen Ihnen die Anwendungen, die Lizenzierung und Berechnung der aktuellen 'Benutzerlizenz Einzelanwendung' und 'Benutzerlizenz unbegrenzt'.

Lizenz-Umstellung

Zu den Voraussetzungen, die für den Weg in die Cloud nötig sind, gehört auch die Umstellung des Lizenzsystems bei DATEV. Informieren Sie sich, wie DATEV Sie dabei unterstützt.