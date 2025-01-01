Die Benutzerlizenz gibt es in drei Varianten: als Benutzerlizenz Einzelanwendung, Benutzerlizenz Set und als Benutzerlizenz unbegrenzt.

Hier erklären wir Ihnen, wie sich die einzelnen Varianten voneinander unterscheiden und wie sie eingesetzt werden können.

Grundsätzlich gilt jede Variante standortübergeifend. Das heißt, mit der Benutzerlizenz können alle DATEV-Cloud-Anwendungen oder Software an jedem Standort genutzt werden.