Wie unterstützt die Benutzerlizenz Set flexibles Arbeiten?

Mit der neuen Benutzerlizenz Set ist es möglich Lizenzen dynamisch zuzuordnen. Durch das Teilen einer Benutzerlizenz Set können mehrere Mitarbeitende eine Lizenz nutzen, vergleichbar mit der Betriebsstättenlizenz.

Wie kann ich Lizenzen teilen?

Eine Lizenz wird von mehreren Personen geteilt, indem sie den entsprechenden Personen im DATEV Lizenz-Umstellungsassistent oder nach der Lizenz-Umstellung in der Lizenzverwaltung online einmalig dynamisch zugeordnet wird. Die geteilten Lizenzen werden täglich automatisch neu vergeben. Sobald Mitarbeitende die Lizenz nicht mehr benötigen, können sie diese tagsüber manuell wieder freigeben. So können weitere Mitarbeitende die nun wieder freie Lizenz nutzen.

Siehe hierzu Hilfe-Dokument Nr. 1040054 - Benutzerlizenz Set - dynamische Lizenzzuordnung und Freigabe von Lizenzen.

Welche Möglichkeiten zur Freigabe von dynamisch zugeordneten Lizenzen gibt es?

Wenn Sie mit beiden Produktlinien – Software, die vor Ort installiert wird und DATEV-Cloud-Anwendungen – arbeiten, empfehlen wir die Freigabe über die BenutzerlizenzFreigabe.exe. Diese erreichen Sie über das Windows Startmenü. Siehe hierzu Hilfe-Dokument Nr. 1040054 - Benutzerlizenz Set - dynamische Lizenzzuordnung und Freigabe von Lizenzen.

Wenn Sie ausschließlich DATEV-Cloud-Anwendungen nutzen, können Sie die Lizenzen unter „Meine Lizenzen verwalten“ in der Lizenzverwaltung online freigeben.

Alternativ werden die dynamisch zugeordneten Lizenzen über Nacht entzogen, damit sie am nächsten Tag wieder verfügbar sind.

Mitarbeitende, denen eine dynamische Lizenz zugeordnet ist, bekommen eine Rückmeldung, sobald diese manuell entzogen wurde. Andere Benutzer bekommen keine Benachrichtigung.

Warum werden dynamisch zugeordnete Lizenzen nicht automatisch freigegeben, z. B. beim Herunterfahren des Rechners?

Im Markt wird die Lizenzform der Benutzerlizenz auch Named-User-Lizenzierung genannt. Hier ist die feste Zuordnung von Lizenzen zu Personen üblich. Dem genossenschaftlichen Gedanken entsprechend, kamen wir bei der Entwicklung der Lösung unseren Kundenwünschen entgegen. Damit möchten wir Ihnen mehr Komfort bieten als bei einer herkömmlichen, am Markt befindlichen Named-User-Lizenzierung.

Bei DATEV-Cloud-Anwendungen gibt es keinen einheitlichen Zeitpunkt, an dem für alle Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden eindeutig feststeht, dass die Lizenzen nicht mehr verwendet werden. Vorgänge wie das Herunterfahren des Rechners oder das Schließen des WTS können nicht als klares Ende der Nutzung gewertet werden. Eine Lizenz kann außerdem auf mehreren Geräten gleichzeitig eingesetzt werden. Dadurch kann das Ende der Nutzung nicht eindeutig bestimmt und auch die anschließende Freigabe der Lizenz nicht eindeutig ermittelt werden.