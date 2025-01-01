DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
Greifen Sie per Chat auf gesammeltes Wissen zu.
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zur jeweiligen Anwendung auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.
DATEV Hilfe-Center
Hier finden Sie tagesaktuelle Hilfe-Dokumente, Hilfe-Videos, Klick-Tutorials, Hilfe-Bots und Antworten auf aktuelle Fragen zur DATEV Benutzerlizenz.
Außerdem finden Sie dort Informationen zur Einrichtung und dem Arbeiten mit der DATEV Benutzerlizenz sowie Beratungs- und Schulungsangebote.
DATEV-Auftragsservice
Der DATEV-Auftragsservice steht Ihnen zur Unterstützung bei der Umstellung auf die Benutzerlizenz über den DATEV Umstellungsassistenten zur Verfügung. Wir rufen Sie zum vereinbarten Termin an, um mit Ihnen gemeinsam die Umstellung durchzuführen.
Programmservice
Der Programmservice unterstützt Sie bei Einzelfragen rund um die Themen Benutzerlizenz und Lizenzverwaltung online.
Schriftliche Anfragen senden Sie uns bevorzugt per DATEV Kontaktformular.
Weiterhin können Sie über den Terminservice einfach einen Termin mit uns vereinbaren. Der Terminservice bietet Ihnen eine planbare Unterstützung im Tagesgeschäft. Wählen Sie einen Termin aus unserem Angebot. Wir rufen Sie zu Ihrem Wunschtermin an.
Eilservice
Für dringende Anfragen steht der Eilservice zur Verfügung. Ihre Anfrage wird bevorzugt behandelt.
Sie erreichen den Eilservice telefonisch unter +49 911 319-38888.