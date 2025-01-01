Die Funktionen im Überblick:
- Rechnungsdaten online:
DATEV-Rechnung als PDF abrufen / Zustellweg DATEV-Rechnung festlegen
- Personendaten verwalten
Überblick und Verwaltung Ihrer eigenen Personendaten sowie der unter Ihrer Beraternummer gespeicherten Personen
- Beraternummern verwalten:
Überblick und Verwaltung Ihrer gespeicherten Beraternummern / Anlage und Änderung von SEPA-Mandaten für die DATEV-Rechnung
- Vertragsübersichten:
Überblick und Verwaltung Ihrer bei DATEV vorhandenen Hard- und Software-Verträge
- Servicekontakt online:
Kontaktaufnahme zu DATEV
- Service-TAN:
Notwendig für Auskünfte an den DATEV-Hotlines
Aufruf der Service-Anwendungen
In den folgenden Aufrufboxen können Sie über jetzt starten die einzelnen Service-Anwendungen aufrufen.
Rechnungsdaten online
Rechnungsdaten online bündelt die Online-Funktionen rund um Ihre DATEV-Rechnung.
Rechnungsdaten online
Rufen Sie Ihre DATEV-Rechnungen als PDF-Dateien im ZUGFeRD-Format ab. Legen Sie zudem fest, auf welchem Weg Sie Ihre DATEV-Rechnung erhalten. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre(n) SmartCard/mIDentity-Stick, SmartLogin oder den verknüpften DATEV-Benutzer.
Personendaten verwalten
Je nachdem, ob Sie Ihre eigenen Personendaten oder die Personendaten in Ihrer Kanzlei oder Ihrem Unternehmen bearbeiten möchten, steht Ihnen die entsprechende Anwendung zur Verfügung.
Meine Personendaten verwalten
Mit Meine Personendaten verwalten sehen Sie die für Sie bei DATEV gespeicherten Personendaten und können diese bearbeiten. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre(n) SmartCard / mIDentity-Stick, SmartLogin oder den verknüpften DATEV-Benutzer.
Personendaten verwalten
Lassen Sie sich die Personen anzeigen, die im DATEV-Rechenzentrum für Ihre Beraternummer gespeichert sind. Sie können neue Personen anlegen, die Daten bestehender Personen bearbeiten und Personen löschen. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre(n) SmartCard / mIDentity-Stick, SmartLogin oder den verknüpften DATEV-Benutzer.
Beraternummern verwalten
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre bei DATEV gespeicherten Beraternummern und verwalten Sie diese anhand verschiedener Funktionen.
Beraternummern verwalten
Hier können Sie Ihre bei DATEV gespeicherten Beraternummern einsehen, ändern, neue Beraternummern anlegen und sich das jeweilige Beraternummern-Kennwort anzeigen lassen. Außerdem ist es möglich, SEPA-Mandate für die DATEV-Rechnung anzulegen oder bestehende SEPA-Mandate zu ändern. DATEV-Mitglieder können die Geschäftsbeziehung von Mandanten von Leistungsverbund auf Mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft ändern. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre(n) SmartCard/mIDentity-Stick, SmartLogin oder den verknüpften DATEV-Benutzer.
Vertragsübersichten
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre bei DATEV vorhandenen Hard- und Software-Verträge und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor.
Vertragsübersichten
Hier können Sie sich Ihre Verträge für Hard- und Software sowie Ihre PC-Zähler anzeigen lassen. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf den Lizenztyp oder die Anzahl der PC-Zähler ändern. Es besteht auch eine Funktion zum Kündigen von Hard- und Software. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre(n) SmartCard / mIDentity-Stick, SmartLogin oder den verknüpften DATEV-Benutzer.