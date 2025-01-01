Hier können Sie sich Ihre Verträge für Hard- und Software sowie Ihre PC-Zähler anzeigen lassen. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf den Lizenztyp oder die Anzahl der PC-Zähler ändern. Es besteht auch eine Funktion zum Kündigen von Hard- und Software. Nutzen Sie zur Authentifizierung Ihre(n) SmartCard / mIDentity-Stick, SmartLogin oder den verknüpften DATEV-Benutzer.