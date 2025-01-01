Für die Nutzung der DATEV-Cloud-Anwendungen oder Software muss jeder Person eine Benutzerlizenz Einzelanwendung oder Benutzerlizenz Set zugeordnet werden. Die Anwendung kann dann flexibel in allen Standorten der Mitgliedschaft oder des Unternehmens genutzt werden.

Lizenzen zuordnen und ändern

Während der Lizenz-Umstellung können Sie die Zuordnung von Benutzerlizenzen zu Personen bequem im DATEV Lizenz-Umstellungsassistent vornehmen.

Nach der Lizenz-Umstellung können Sie jederzeit mit der DATEV Lizenzverwaltung online

einer Person eine Benutzerlizenz zuordnen oder wieder entziehen.

die Anzahl an Benutzerlizenzen für die jeweilige Anwendung ändern.

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie mit der DATEV Lizenzverwaltung online, Personen der Benutzerlizenz Einzelanwendung und der Benutzerlizenz Set zuordnen.