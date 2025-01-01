Informieren Sie sich hier, wie Sie die Benutzerlizenz verwalten können. Außerdem erfahren Sie mehr über die Grundlage für die Berechnung der Benutzerlizenz Einzelanwendung und Benutzerlizenz Set.
Klicken Sie sich durch die einzelnen Bereiche für mehr Informationen.
Ihre Anwendungen
So verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anwendungen, die Sie mit der Benutzerlizenz lizenzieren:
- Klicken Sie in den DATEV Service-Anwendungen online auf „jetzt starten“ im Bereich Vertragsübersichten.
- Sortieren Sie die in der Liste aufgeführten Anwendungen nach Lizenztyp.
- Klicken Sie dazu auf die Spaltenüberschrift Lizenztyp.
- Sofern Sie Anwendungen mit einer Benutzerlizenz einsetzen, werden Ihnen diese Produkte mit der jeweiligen Lizenzform angezeigt.
Lizenzen zuordnen
Für die Nutzung der DATEV-Cloud-Anwendungen oder Software muss jeder Person eine Benutzerlizenz Einzelanwendung oder Benutzerlizenz Set zugeordnet werden. Die Anwendung kann dann flexibel in allen Standorten der Mitgliedschaft oder des Unternehmens genutzt werden.
Lizenzen zuordnen und ändern
Während der Lizenz-Umstellung können Sie die Zuordnung von Benutzerlizenzen zu Personen bequem im DATEV Lizenz-Umstellungsassistent vornehmen.
Nach der Lizenz-Umstellung können Sie jederzeit mit der DATEV Lizenzverwaltung online
- einer Person eine Benutzerlizenz zuordnen oder wieder entziehen.
- die Anzahl an Benutzerlizenzen für die jeweilige Anwendung ändern.
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie mit der DATEV Lizenzverwaltung online, Personen der Benutzerlizenz Einzelanwendung und der Benutzerlizenz Set zuordnen.
Berechnung
Benutzerlizenz Einzelanwendung
Für jede Person, die mit der Anwendung arbeitet, wird eine Benutzerlizenz Einzelanwendung benötigt.
Berechnet wird immer die höchste Anzahl an Benutzerlizenzen Einzelanwendung, die in dem Kalendermonat für diese Anwendung über alle Standorte hinweg festgelegt wurde.
Benutzerlizenz Set
Der Benutzer-Zähler bestimmt, wie viele Personen zeitgleich auf das Set zugreifen dürfen. Dabei ist es möglich, Personen eine Benutzerlizenz Set fest oder dynamisch zuzuordnen.
Berechnet wird die höchste Anzahl des Benutzer-Zählers, der in dem Kalendermonat für das Set über alle Standorte hinweg festgelegt wurde.