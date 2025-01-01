Die Umstellung auf die Benutzerlizenz folgt im Wesentlichen drei Schritten, die wir Ihnen hier erläutern. Eine Übersicht finden Sie auch in der Grafik.
1. Informieren
Damit Sie die Lizenz-Umstellung zügig durchführen und danach problemlos und durchgängig weiterarbeiten können, empfehlen wir Ihnen vor dem Start die Checkliste zur Vorbereitung auf die Lizenz-Umstellung Benutzerlizenz. Dort finden Sie einen kompakten Überblick sowie weiterführende nützliche Informationen.
Tipp: Während der Lizenz-Umstellung ordnen Sie Ihren Mitarbeitenden Benutzerlizenzen zu. Überlegen Sie vorab, welcher Person Sie welche Lizenz zuordnen.
Preise
Während der Umstellung gelten dieselben Produkt-Preise für das bisherige und das neue Lizenzmodell. Ihre Lizenzkosten ändern sich in der Regel nicht, wenn die Anzahl der Lizenzen und Ihre Produkt-Nutzung unverändert bleiben. Die DATEV-Preisliste finden Sie wie gewohnt im DATEV-Shop unter go.datev.de/preisliste.
2. Umstellen
DATEV Lizenz-Umstellungsassistent
Sie führen die Umstellung einmalig durch. Dabei stellen Sie komplett mit all Ihren DATEV-Anwendungen für alle Standorte Ihrer Kanzlei um. Bei der Umstellung auf das neue Lizenzsystem unterstützen wir Schritt für Schritt mit dem DATEV Lizenz-Umstellungsassistent. Sehen Sie sich dazu gerne das Klick-Tutorial an. Damit ist der Wechsel zur Benutzerlizenz ganz einfach und komfortabel:
- Alle bestehenden Vertrags- und Lizenzdaten werden automatisch übernommen.
- Die neuen Lizenzen können direkt den Mitarbeitenden zugeordnet werden – entweder fest oder, im Fall der Benutzerlizenz Set, auch dynamisch.
Nicht betroffen von der Umstellung sind u. a. DATEV Unternehmen online sowie DATEV-Cloud-Services wie Belege online oder DATEV Personal.
Umstellung von Mandanten
Für Mandanten gilt: Sie können die Lizenzen Ihrer Mandanten umstellen, oder Ihre Mandanten stellen selbst um. Die betroffenen Mandanten, sowohl im Leistungsverbund als auch im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft, sind im DATEV Lizenz-Umstellungsassistent gelistet. Die Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft, mit denen DATEV direkt einen Vertrag abgeschlossen hat, werden von DATEV zusätzlich in einem separaten Schreiben informiert. Bitte stimmen Sie sich mit diesen dazu ab, ob Sie oder die Mandanten die Umstellung durchführen.
Lizenzabruf
Ein manueller Lizenzabruf ist nötig, wenn die Änderungen sofort gelten sollen oder kein automatischer RZ-Abruf eingerichtet wurde.
Der Lizenzabruf lässt sich aus dem DATEV Lizenz-Umstellungsassistent direkt aufrufen.
3. Arbeiten
Wie Sie die Benutzerlizenz Set verwalten, teilen und freigeben, erfahren Sie unter "Benutzerlizenz im Einsatz".