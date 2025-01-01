DATEV Lizenz-Umstellungsassistent

Sie führen die Umstellung einmalig durch. Dabei stellen Sie komplett mit all Ihren DATEV-Anwendungen für alle Standorte Ihrer Kanzlei um. Bei der Umstellung auf das neue Lizenzsystem unterstützen wir Schritt für Schritt mit dem DATEV Lizenz-Umstellungsassistent. Sehen Sie sich dazu gerne das Klick-Tutorial an. Damit ist der Wechsel zur Benutzerlizenz ganz einfach und komfortabel:

Alle bestehenden Vertrags- und Lizenzdaten werden automatisch übernommen.

Die neuen Lizenzen können direkt den Mitarbeitenden zugeordnet werden – entweder fest oder, im Fall der Benutzerlizenz Set, auch dynamisch.

Nicht betroffen von der Umstellung sind u. a. DATEV Unternehmen online sowie DATEV-Cloud-Services wie Belege online oder DATEV Personal.

Umstellung von Mandanten

Für Mandanten gilt: Sie können die Lizenzen Ihrer Mandanten umstellen, oder Ihre Mandanten stellen selbst um. Die betroffenen Mandanten, sowohl im Leistungsverbund als auch im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft, sind im DATEV Lizenz-Umstellungsassistent gelistet. Die Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft, mit denen DATEV direkt einen Vertrag abgeschlossen hat, werden von DATEV zusätzlich in einem separaten Schreiben informiert. Bitte stimmen Sie sich mit diesen dazu ab, ob Sie oder die Mandanten die Umstellung durchführen.

Lizenzabruf

Ein manueller Lizenzabruf ist nötig, wenn die Änderungen sofort gelten sollen oder kein automatischer RZ-Abruf eingerichtet wurde.

Der Lizenzabruf lässt sich aus dem DATEV Lizenz-Umstellungsassistent direkt aufrufen.