Mit der Flatrate Lernvideo haben Sie und Ihre Mitarbeitenden jederzeit Zugang zu allen DATEV-Lernvideos. Genießen Sie volle Flexibilität und halten Sie das Know-how in Ihrer Kanzlei stets auf dem neuesten Stand.

Unbegrenzter Zugang zum Wissen

Nutzen Sie die Flatrate Lernvideo, um vollen Zugriff auf alle Lernvideos des aktuell verfügbaren DATEV-Angebots zu erhalten. Dies beinhaltet sowohl detailliertes Grundlagen- und Softwarewissen als auch Fach- und Managementthemen – perfekt für Neuanwender, Fortgeschrittene und Experten. Alle Lernvideos sind zentral auf der DATEV Lernplattform online zugänglich, wobei Neuerscheinungen und Aktualisierungen automatisch bereitgestellt werden.

Lernen nach Ihrem Tempo

Unsere Lernvideos vermitteln in kompakten Lerneinheiten praxisbezogenes Wissen. Sie bestimmen Zeit und Ort selbst, lernen in Ihrem eigenen Tempo und können die Inhalte beliebig oft wiederholen. Dank übersichtlicher Kapitelstruktur können Sie gezielt relevante Themen auswählen und Ihr Wissen vertiefen.

Optimale Kostentransparenz

Für einen attraktiven monatlichen Pauschalpreis können Sie und Ihr gesamtes Kanzlei-Team auf alle Lernvideos zugreifen. Dies sichert Ihnen eine optimale Kostentransparenz und einen hohen Kenntnisstand für alle Mitarbeitenden.

Flexible Nutzung

Die Flatrate Lernvideo ist an allen Kanzlei-Standorten nutzbar und wird monatlich einmal pro Mitgliedschaft berechnet.

Hinweis: Das Angebot ist nicht für Unternehmen geeignet.