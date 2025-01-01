Flatrate Lernvideo
- Angebot exklusiv für Kanzleien
- Unbegrenzte Lernvideo-Nutzung zu einem monatlichen Pauschalpreis
- Volle Kostentransparenz dank monatlichem Pauschalpreis
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit der Flatrate Lernvideo haben Sie und Ihre Mitarbeitenden jederzeit Zugang zu allen DATEV-Lernvideos. Genießen Sie volle Flexibilität und halten Sie das Know-how in Ihrer Kanzlei stets auf dem neuesten Stand.
Unbegrenzter Zugang zum Wissen
Nutzen Sie die Flatrate Lernvideo, um vollen Zugriff auf alle Lernvideos des aktuell verfügbaren DATEV-Angebots zu erhalten. Dies beinhaltet sowohl detailliertes Grundlagen- und Softwarewissen als auch Fach- und Managementthemen – perfekt für Neuanwender, Fortgeschrittene und Experten. Alle Lernvideos sind zentral auf der DATEV Lernplattform online zugänglich, wobei Neuerscheinungen und Aktualisierungen automatisch bereitgestellt werden.
Lernen nach Ihrem Tempo
Unsere Lernvideos vermitteln in kompakten Lerneinheiten praxisbezogenes Wissen. Sie bestimmen Zeit und Ort selbst, lernen in Ihrem eigenen Tempo und können die Inhalte beliebig oft wiederholen. Dank übersichtlicher Kapitelstruktur können Sie gezielt relevante Themen auswählen und Ihr Wissen vertiefen.
Optimale Kostentransparenz
Für einen attraktiven monatlichen Pauschalpreis können Sie und Ihr gesamtes Kanzlei-Team auf alle Lernvideos zugreifen. Dies sichert Ihnen eine optimale Kostentransparenz und einen hohen Kenntnisstand für alle Mitarbeitenden.
Flexible Nutzung
Die Flatrate Lernvideo ist an allen Kanzlei-Standorten nutzbar und wird monatlich einmal pro Mitgliedschaft berechnet.
Hinweis: Das Angebot ist nicht für Unternehmen geeignet.
Themen
In der Flatrate sind folgende DATEV-Lernvideos enthalten:
Details
Vorteile der Flatrate Lernvideo
- Kostentransparenz: monatlicher Pauschalpreis
- Nutzung aller Lernvideos während der gesamten Vertragslaufzeit der Flatrate
- Tagaktuelle Veröffentlichung neuer Lernvideos auf der DATEV Lernplattform online
- Automatische Bereitstellung aktualisierter Lernvideo-Versionen
- Für alle Mitarbeiter in allen Standorten Ihrer Kanzlei
Vorteile eines Lernvideos
- Orts- und zeitunabhängiges Lernen
- direkt am PC oder mobil (Tablet)
- Full-HD-Qualität
- Keine DATEV-Systemumgebung notwendig
- Übersichtliche Kapitel-Navigation
- Interaktive Verlinkungen und Dokumente
- Individuelles Lerntempo
Mindestvertragsdauer
Mindestvertragsdauer: 12 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat.
Teilnehmerkreis
- Fach- und Führungskräfte sowie alle Mitarbeitenden Ihrer Kanzlei
- Angebot ist nicht für Unternehmen geeignet
Hinweis
Allgemeine Informationen Flatrate Lernvideo
Nach der Bestellung der Flatrate Lernvideo können Sie und Ihre Mitarbeiter umgehend die zur Verfügung stehenden Lernvideos in der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon nutzen.
Weitere Informationen
- Leistungsbeschreibung Flatrate Lernvideo (Dok-Nr. 0904190)
- Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126)
- Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)