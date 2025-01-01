Art.-Nr. 63006 | Qualifizierungsangebot

Flatrate Lernvideo

Aktuelles Wissen zum monatlichen Pauschalpreis: Alle Lernvideos jederzeit und für die ganze Kanzlei verfügbar.
  • Angebot exklusiv für Kanzleien
  • Unbegrenzte Lernvideo-Nutzung zu einem monatlichen Pauschalpreis
  • Volle Kostentransparenz dank monatlichem Pauschalpreis
Monatlich
ab 70,20 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Qualifizierungsangebot
Dauer je nach Lernvideo
Nutzungsdauer 24 Monate

Inhalte

Beschreibung

Mit der Flatrate Lernvideo haben Sie und Ihre Mitarbeitenden jederzeit Zugang zu allen DATEV-Lernvideos. Genießen Sie volle Flexibilität und halten Sie das Know-how in Ihrer Kanzlei stets auf dem neuesten Stand.

Unbegrenzter Zugang zum Wissen

Nutzen Sie die Flatrate Lernvideo, um vollen Zugriff auf alle Lernvideos des aktuell verfügbaren DATEV-Angebots zu erhalten. Dies beinhaltet sowohl detailliertes Grundlagen- und Softwarewissen als auch Fach- und Managementthemen – perfekt für Neuanwender, Fortgeschrittene und Experten. Alle Lernvideos sind zentral auf der DATEV Lernplattform online zugänglich, wobei Neuerscheinungen und Aktualisierungen automatisch bereitgestellt werden.

Lernen nach Ihrem Tempo

Unsere Lernvideos vermitteln in kompakten Lerneinheiten praxisbezogenes Wissen. Sie bestimmen Zeit und Ort selbst, lernen in Ihrem eigenen Tempo und können die Inhalte beliebig oft wiederholen. Dank übersichtlicher Kapitelstruktur können Sie gezielt relevante Themen auswählen und Ihr Wissen vertiefen.

Optimale Kostentransparenz

Für einen attraktiven monatlichen Pauschalpreis können Sie und Ihr gesamtes Kanzlei-Team auf alle Lernvideos zugreifen. Dies sichert Ihnen eine optimale Kostentransparenz und einen hohen Kenntnisstand für alle Mitarbeitenden.

Flexible Nutzung

Die Flatrate Lernvideo ist an allen Kanzlei-Standorten nutzbar und wird monatlich einmal pro Mitgliedschaft berechnet.

Hinweis: Das Angebot ist nicht für Unternehmen geeignet.

Themen

In der Flatrate sind folgende DATEV-Lernvideos enthalten:

Details

Vorteile der Flatrate Lernvideo

  • Kostentransparenz: monatlicher Pauschalpreis
  • Nutzung aller Lernvideos während der gesamten Vertragslaufzeit der Flatrate
  • Tagaktuelle Veröffentlichung neuer Lernvideos auf der DATEV Lernplattform online
  • Automatische Bereitstellung aktualisierter Lernvideo-Versionen
  • Für alle Mitarbeiter in allen Standorten Ihrer Kanzlei

Vorteile eines Lernvideos

  • Orts- und zeitunabhängiges Lernen
  • direkt am PC oder mobil (Tablet)
  • Full-HD-Qualität
  • Keine DATEV-Systemumgebung notwendig
  • Übersichtliche Kapitel-Navigation
  • Interaktive Verlinkungen und Dokumente
  • Individuelles Lerntempo

Mindestvertragsdauer

Mindestvertragsdauer: 12 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat.

Teilnehmerkreis

  • Fach- und Führungskräfte sowie alle Mitarbeitenden Ihrer Kanzlei
  • Angebot ist nicht für Unternehmen geeignet

Hinweis

Allgemeine Informationen Flatrate Lernvideo

Nach der Bestellung der Flatrate Lernvideo können Sie und Ihre Mitarbeiter umgehend die zur Verfügung stehenden Lernvideos in der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon nutzen.

Weitere Informationen

Preise

