3 Schritte zu Ihrer Kanzleisoftware
Wir prüfen Ihre Anforderungen gemeinsam
Individuelle Prüfung Ihrer Anforderungen an DATEV Anwalt classic und das DATEV-Produktportfolio (inkl. Produktdemo).
Einführung und Start
Individuelle Einrichtung und Schulungen für DATEV Anwalt classic mit DATEV-Expertinnen und -Experten.
Ihr Weg zur eigenen Kanzlei
Sie sind Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt und möchten im Neben- oder Vollerwerb Ihre eigene Kanzlei gründen? Mit DATEV starten Sie modern und zukunftsorientiert, garantiert erfolgreich, Schritt für Schritt.
Machen Sie den Digitalisierungs-Check
Mit unserer DigiAnalyse für Anwaltskanzleien ermitteln Sie mit Fragen zu unterschiedlichen Bereichen Ihren digitalen Reifegrad. Erfahren Sie, in welchen Geschäftsfeldern bzw. Unternehmensbereichen Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse aufweist und wo ungenutzte Potenziale liegen.
DATEV Anwalt classic einrichten
Sie starten neu mit DATEV Anwalt classic? Hier haben wir alle wesentlichen Informationen für Sie zusammengefasst.
Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt in Richtung digitale Zukunft
Mehrwert für Mitglieder
Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage
Die DATEV eG ist ein Zusammenschluss der steuer- und rechtsberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe. Als Genossenschaft ist DATEV einer der führenden IT-Dienstleister für die steuer- und rechtsberatenden Berufe. Bei Ihrer anwaltlichen Tätigkeit unterstützen wir Sie umfassend: mit innovativer Software für Kanzleimanagement und anwaltliche Praxis, mit fundierten Wissensangeboten, sicheren IT-Lösungen und maßgeschneiderten Services. Profitieren auch Sie wirtschaftlich von dieser nachhaltigen Ausrichtung und einem starken Unternehmen, das Ihnen bei allen Neuanschaffungen einen zuverlässigen Investitionsschutz bietet. Und Sie über die genossenschaftliche Rückvergütung am Erfolg beteiligt. Als Mitglied sind Sie dabei in jedem Fall auf der sicheren Seite, da Sie selbst Miteigentümer der Genossenschaft sind.
