Lernen Sie DATEV Anwalt kennen

Seit mehr als 25 Jahren optimiert DATEV Ihre Prozesse mit digitalen Lösungen für Anwaltskanzleien. Im Zentrum steht dabei unsere Lösung für Ihre Kanzleiorganisation: DATEV Anwalt classic.

Sie orientiert sich an den typischen Abläufen in der Kanzlei, macht Sie jederzeit auskunftsfähig und ist zudem perfekt mit anderen DATEV-Lösungen vernetzt.

Das Ergebnis sind effiziente Abläufe und eine spürbare Entlastung. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: beste Ergebnisse für Ihre Mandantinnen und Mandanten.

