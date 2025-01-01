Unser Angebot

Finden Sie schnell die wichtigen Informationen zu relevanten Themen:

DATEV Anwalt classic - die zentrale Software für Ihre Anwaltskanzlei Mandate effizient bearbeiten Kanzlei erfolgreich managen Software einrichten Unsere Beratungs- und Informationsangebote Datenübernahme aus Fremdsoftware Informationen für interdisziplinäre Kanzleien Software in der Cloud nutzen Veranstaltungen und Messen
3 Schritte zu Ihrer Kanzleisoftware

  1. Termin vereinbaren

    Schreiben Sie uns über unser Kontakformular und vereinbaren Sie ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch. 

    (Tipp: Je detaillierter Sie uns Ihren Bedarf schildern, desto mehr Informationen können wir Ihnen hier schon mitteilen.)

  2. Wir prüfen Ihre Anforderungen gemeinsam

    Individuelle Prüfung Ihrer Anforderungen an DATEV Anwalt classic und das DATEV-Produktportfolio (inkl. Produktdemo).

  3. Einführung und Start

    Individuelle Einrichtung und Schulungen für DATEV Anwalt classic mit DATEV-Expertinnen und -Experten.

Vorteile auf einen Blick

Flexible Plattform

Aktualität

Wirtschaftlichkeit

Wissensangebote

Datensicherheit

Rechtsanwältin im Gespräch mit Rechtsanwaltsfachangestellter

Ihr Weg zur eigenen Kanzlei

Sie sind Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt und möchten im Neben- oder Vollerwerb Ihre eigene Kanzlei gründen? Mit DATEV starten Sie modern und zukunftsorientiert, garantiert erfolgreich, Schritt für Schritt.

Rechtsanwalt steht am Computer

Machen Sie den Digitalisierungs-Check

Mit unserer DigiAnalyse für Anwaltskanzleien ermitteln Sie mit Fragen zu unterschiedlichen Bereichen Ihren digitalen Reifegrad. Erfahren Sie, in welchen Geschäftsfeldern bzw. Unternehmensbereichen Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse aufweist und wo ungenutzte Potenziale liegen.

 

DATEV Anwalt classic einrichten

Sie starten neu mit DATEV Anwalt classic? Hier haben wir alle wesentlichen Informationen für Sie zusammengefasst.

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt in Richtung digitale Zukunft

Mehrwert für Mitglieder

Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage

Die DATEV eG ist ein Zusammenschluss der steuer- und rechtsberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe. Als Genossenschaft ist DATEV einer der führenden IT-Dienstleister für die steuer- und rechtsberatenden Berufe. Bei Ihrer anwaltlichen Tätigkeit unterstützen wir Sie umfassend: mit innovativer Software für Kanzleimanagement und anwaltliche Praxis, mit fundierten Wissensangeboten, sicheren IT-Lösungen und maßgeschneiderten Services. Profitieren auch Sie wirtschaftlich von dieser nachhaltigen Ausrichtung und einem starken Unternehmen, das Ihnen bei allen Neuanschaffungen einen zuverlässigen Investitionsschutz bietet. Und Sie über die genossenschaftliche Rückvergütung am Erfolg beteiligt. Als Mitglied sind Sie dabei in jedem Fall auf der sicheren Seite, da Sie selbst Miteigentümer der Genossenschaft sind.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns unverbindlich für eine kostenfreie individuelle Erstberatung oder Produktpräsentation.

