2. Beitrittsunterlagen drucken und unterschreiben

Damit wir Ihren Beitritt bearbeiten können, benötigen wir Ihre Beitrittserklärung in Schriftform. Drucken Sie deshalb die Beitrittsunterlagen aus.

Die Beitrittsunterlagen müssen von der/den berechtigten Person/en eigenhändig unterzeichnet werden.