Wer kann DATEV-Mitglied werden?
Die Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft können gemäß § 3 unserer Satzung diejenigen erwerben, die in der folgenden Aufstellung genannt sind.
- Steuerberater (m/w/d)
- Steuerbevollmächtigte (m/w/d)
- Wirtschaftsprüfer (m/w/d)
- Vereidigte Buchprüfer (m/w/d)
- Rechtsanwälte (m/w/d)
- Niedergelassene europäische Rechtsanwälte (m/w/d)
- Nach dem Berufsrecht oben genannter Personen zugelassene Berufsausübungsgesellschaften
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- Ausländische Personen und Gesellschaften mit Sitz im Ausland können die Mitgliedschaft ebenfalls erwerben. Voraussetzung ist, dass der Vorstand den dort ausgeübten Beruf als gleichwertig erachtet mit den zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen berechtigten Berufen.
Das Wichtigste zur DATEV-Mitgliedschaft
Mit dem Beitritt beteiligen Sie sich mit drei Geschäftsanteilen zu jeweils 255,00 Euro (insgesamt 765,00 Euro) an der DATEV eG.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft bei DATEV finden Sie in der DATEV-Satzung und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die DATEV-Satzung können Sie herunterladen oder als Ausdruck bestellen:
So einfach ist es, DATEV-Mitglied zu werden
Werden Sie DATEV-Mitglied in vier einfachen Schritten:
1. Beitrittsunterlagen herunterladen und ausfüllen
Bitte wählen Sie aus, wie Sie Mitglied werden möchten:
2. Beitrittsunterlagen drucken und unterschreiben
Damit wir Ihren Beitritt bearbeiten können, benötigen wir Ihre Beitrittserklärung in Schriftform. Drucken Sie deshalb die Beitrittsunterlagen aus.
Die Beitrittsunterlagen müssen von der/den berechtigten Person/en eigenhändig unterzeichnet werden.
3. Registerauszug beilegen
Bei Gesellschaften jeder Rechtsform (außer nicht eingetragene GbR) bitte einen aktuellen Registerauszug beilegen.
4. Beitrittsunterlagen abschicken
Bitte schicken Sie das unterzeichnete Original an folgende Adresse:
DATEV eG
Mitgliedschaften
90329 Nürnberg
Geschafft. Wir informieren Sie, sobald wir Ihren Beitritt bearbeitet haben.
Nützliches für den Start mit DATEV
Wie Sie Untervollmachten an Kanzlei-Mitarbeiter vergeben, welche Gründernetzwerk-Veranstaltungen Sie weiterbringen und was Ihnen das Förderprogramm für Kanzleigründer bietet.