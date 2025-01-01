Mehrwert für Mitglieder
Bei DATEV steht die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder laut Satzung im Mittelpunkt. Die gute Kundenbeziehung geht vor kurzfristigen Gewinnen. Und es gibt noch mehr gute Gründe, Mitglied bei DATEV zu werden.
Umstiegsprozess
Der Wechsel von einem Softwareanbieter zu einem anderen ist eine einschneidende Veränderung. Wir begleiten Sie durch alle Prozesse – als Partner und Wegbereiter.
Datenübernahme
Damit das Kerngeschäft Ihrer Kanzlei auch in der Umstiegsphase weiterlaufen kann, unterstützen wir Sie bei der Datenübernahme.
IT-Plattform
Welchen Weg zur Gründung Ihrer eigenen Kanzlei Sie auch gehen, die passende IT-Plattform gehört dazu. Wählen Sie aus verschiedenen Plattformen aus.