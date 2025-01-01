DATEV stellt mit Software, Cloud-Lösungen und Know-how die Basis für die digitale Zusammenarbeit zwischen dem Mittelstand und den steuerlichen Beraterinnen und Beratern.

Mit mehr als 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt die Genossenschaft insgesamt 2,5 Millionen Unternehmen, Selbstständige, Kommunen, Vereine und Institutionen.

Datenschutz, Datensicherheit und steuerliche Compliance haben dabei höchste Priorität.