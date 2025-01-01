DATEV stellt mit Software, Cloud-Lösungen und Know-how die Basis für die digitale Zusammenarbeit zwischen dem Mittelstand und den steuerlichen Beraterinnen und Beratern.
Mit mehr als 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt die Genossenschaft insgesamt 2,5 Millionen Unternehmen, Selbstständige, Kommunen, Vereine und Institutionen.
Datenschutz, Datensicherheit und steuerliche Compliance haben dabei höchste Priorität.
Tätigkeitsbereich und Leistungsspektrum
- Das Leistungsspektrum der DATEV umfasst neben PC-Programmen und Cloud-Lösungen auch Outsourcingleistungen, Beratungen und Angebote zur Wissensvermitttlung und vieles mehr.
- Finanzbuchführungen von vielen meist mittelständischen deutschen Unternehmen werden vom Steuerberater oder im Unternehmen selbst mit DATEV-Software erstellt. DATEV steht dementsprechend auch als Synonym für den deutschen Standard EDV-gestützter Buchführung.
- Rund 14 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen werden jeden Monat mit DATEV-Software erstellt. Der Großteil davon wird über das DATEV-Rechen-, Druck- und Logistikzentrum abgewickelt.
- DATEV fördert die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatungskanzlei und Unternehmen und liefert die ideale Software für die Umsetzung der gemeinsam definierten Aufgabenverteilung in allen Unternehmensbereichen.
- Das DATEV-Rechenzentrum ist die sichere Datendrehscheibe zwischen Steuerberatungskanzleien, Unternehmen sowie rund 200 Institutionen in Deutschland, darunter Finanzverwaltungen, Sozialversicherungsträger, Krankenkassen, Banken, Berufsgenossenschaften und statistische Ämter.
- Wirtschaftsprüfer unterstützt DATEV mit Lösungen rund um die Abschlussprüfung und mit Angeboten für die in diesem Berufsstand besonders anspruchsvolle Qualitätskontrolle und -sicherung sowie für die digitale Datenanalyse.
- Seit 1998 engagiert sich DATEV im Rechtsanwaltsmarkt. Der IT-Dienstleister belegt Platz 4 unter den entsprechenden Anbietern in Deutschland. Besonders stark wird die DATEV-Software traditionell im Marktsegment der interdisziplinären Kanzleien genutzt.
Mitglied werden
Die Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft können Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und weitere in § 3 unserer Satzung genannte Personen und Gesellschaften erwerben.
Kunde werden
