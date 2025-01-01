Gut vorbereitet in den nächsten Abschnitt: DATEV begleitet Sie als Kanzleiinhaber mit Unterstützungsangeboten bei jedem Schritt Ihrer Kanzleiübergabe. Angefangen von der ersten Überlegung bis zum erfolgreichen Abschluss.

Eine fundierte Vorbereitung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Nachfolge. Mit der DATEV-Kanzleibewertung ermitteln wir den wirtschaftlichen Wert Ihrer Kanzlei auf Basis des Umsatzverfahrens. Der ideale Ausgangspunkt für Ihre weiteren Entscheidungen und für die nachhaltige Entwicklung Ihrer Kanzlei.

Für einen nahtlosen Übergang: Ob Nachfolger-Suche, strategische Beratung oder rechtssichere Übergabe. Mit DATEV treffen Sie in jeder Phase die richtigen Entscheidungen.