Gemeinsam stark mit DATEV
Ob Sie neu bei DATEV sind, bereits dazugehören oder Ihre Kanzlei in neue Hände geben möchten: Auf dieser Seite erhalten Sie alle relevanten Informationen zu Mitgliedschaft, Zusammenarbeit und Beteiligung.
Mitglied werden
Als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwält:in haben Sie die Möglichkeit, DATEV-Mitglied zu werden. Sie profitieren von exklusiven Leistungen und gestalten über die Genossenschaftsstruktur aktiv mit.
- Zugang zu speziell entwickelten Softwarelösungen
- Mitspracherecht und Wahlmöglichkeiten im Rahmen der Genossenschaft
- Vorteilsangebote für Mitglieder von Technik bis Weiterbildung
Kunde werden
DATEV-Lösungen stehen auch Kundinnen und Kunden außerhalb der Mitgliedschaft zur Verfügung, zum Beispiel über die Zusammenarbeit von Unternehmen und Organisationen mit einem Steuerberater oder durch geprüfte Partnerlösungen.
Wechsel zu DATEV
Sie möchten mit Ihrer Kanzlei oder Ihrem Unternehmen zu DATEV wechseln?
Unser Wechselservice sorgt für einen sicheren und strukturierten Übergang:
- Persönliche Beratung und Begleitung durch DATEV-Experten
- Technische Unterstützung bei Migration und Systemeinführung
- Schulungen und Onboarding für Sie und Ihr Team
Start mit DATEV
Ob Kanzlei, Unternehmen oder Existenzgründer: Mit DATEV starten Sie sicher und zukunftsorientiert in die digitale Welt der Steuerberatung und Buchführung. Unsere Lösungen und Services erleichtern den Einstieg, optimieren Prozesse und schaffen Freiräume für das Wesentliche: Ihren Erfolg.
Nachwuchsförderung
DATEV investiert in die Zukunft der steuerberatenden Berufe.
Mit vielfältigen Angeboten unterstützt DATEV ihre Mitglieder bei der Nachwuchsförderung.
Kanzleinachfolge
Gut vorbereitet in den nächsten Abschnitt: DATEV begleitet Sie als Kanzleiinhaber mit Unterstützungsangeboten bei jedem Schritt Ihrer Kanzleiübergabe. Angefangen von der ersten Überlegung bis zum erfolgreichen Abschluss.
Eine fundierte Vorbereitung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Nachfolge. Mit der DATEV-Kanzleibewertung ermitteln wir den wirtschaftlichen Wert Ihrer Kanzlei auf Basis des Umsatzverfahrens. Der ideale Ausgangspunkt für Ihre weiteren Entscheidungen und für die nachhaltige Entwicklung Ihrer Kanzlei.
Für einen nahtlosen Übergang: Ob Nachfolger-Suche, strategische Beratung oder rechtssichere Übergabe. Mit DATEV treffen Sie in jeder Phase die richtigen Entscheidungen.