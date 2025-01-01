Ihr Plus an Angeboten
Partnerschaft hat für DATEV einen hohen Wert. Nutzen Sie als DATEV-Mitglied die Mitgliedervorteile und erhalten Sie so vergünstigte Offerten unterschiedlicher Firmen.
Von Technik, Büromöbeln bis hin zu Events oder Bekleidung: Auf der Vorteilsplattform von CB Loyalty können Sie in über zehn Kategorien nach belieben stöbern. Probieren Sie es aus. Es lohnt sich.
DATEV-Marktplatz Partner bieten Vorzugskonditionen
Halten Sie in der Trefferliste des DATEV-Marktplatzes nach dem blauen Label "Mitgliedervorteile“ Ausschau. Ein damit ausgezeichneter Partner enthält auf der Marktplatzseite den Abschnitt "Vorteile für DATEV-Mitglieder". Authentifizieren Sie sich dort via DATEV SmartCard oder DATEV mIdentity für Berufsträger und erfahren Sie mehr zu den Sonderkonditionen des DATEV-Marktplatz Partners.
Exklusive Vorteile über CB Loyalty sichern
Als DATEV-Mitglied nutzen Sie die Plattform kostenlos und können sich jeden Monat über neue Angebote freuen. Vor dem ersten Zugriff müssen Sie sich einmalig registrieren. Informationen zur Registrierung finden Sie auf der folgenden Seite. Nutzen Sie die Mitgliedervorteile.
Vorzugskonditionen bei Steuerberaterverbänden
Einige Steuerberaterverbände bieten ihren Mitgliedern Vergünstigungen für verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf den Websites der Verbände.