Wenn Sie eine DATEV SmartCard oder einen DATEV SmartLogin besitzen, können Sie über Beraternummer verwalten die Adress- und Kommunikationsdaten der betreffenden Beraternummer ganz einfach kostenlos selbst in wenigen Schritten ändern. Ihre Änderungen sind sofort wirksam.

Kanzleien können eigene Adress- und Telekommunikationsdaten und die Ihrer Mandanten ändern.

Unternehmen können ihre eigenen Adress- und Telekommunikationsdaten ändern.

Mehr Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center in den Dokumenten Nr. 1007052 und Nr. 1000428.