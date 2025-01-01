Self-Services
Wenn Sie eine DATEV SmartCard oder einen DATEV SmartLogin besitzen, können Sie über Beraternummer verwalten die Adress- und Kommunikationsdaten der betreffenden Beraternummer ganz einfach kostenlos selbst in wenigen Schritten ändern. Ihre Änderungen sind sofort wirksam.
Kanzleien können eigene Adress- und Telekommunikationsdaten und die Ihrer Mandanten ändern.
Unternehmen können ihre eigenen Adress- und Telekommunikationsdaten ändern.
Mehr Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center in den Dokumenten Nr. 1007052 und Nr. 1000428.
Formular
Haben Sie keinen Zugriff auf Beraternummern verwalten, können Sie Ihre Daten über folgendes Formular ändern. Da Ihre Daten von DATEV vor der Speicherung geprüft werden, sind die Änderungen erst mit Zeitversatz wirksam. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
Preis
Änderungen der Daten durch DATEV werden mit der Servicepauschale berechnet. Weitere Informationen finden Sie in den DATEV-Preislisten.