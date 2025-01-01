DATEV Vertreterwahl 2024 - 2028
Liste der gewählten Vertreter im Überblick
(gelistet nach Wahlbezirken und in alphabetischer Reihenfolge)
Wahlbezirk 01 / Land Berlin
Adelmann, Angela Dipl.-Kffr. (FH) StB
Adelmann, Christoph Dipl.-Kfm. StB
Franke, Lars Dipl.-Kfm. StB
Gorke, Clemens Dipl.-Kfm. StB gewählt für: Gorke & Meyer PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
Kämpf, Uwe StB gewählt für: Spek & Kämpf Rechtsanwälte Steuerberater GmbH
Kneffel, Kerstin StB gewählt für: KNEFFEL StBG mbH
Märtens, Brigitte StB
Schaar, Maurice StB
Schellerhoff, Dieter StB
Schwandt, Patrick LL.M. StB gewählt für: Contrando Steuerberatungsgesellschaft mbH
Wolff, Melanie StB
Wahlbezirk 04 / Regierungsbezirk Düsseldorf
Becklas, Jörg Dipl.-Kfm. StB gewählt für: Becklas Behn Steuerberater Partnerschaft mbB
Bölling, Sonja StB
Conrad, Markus Dipl.-Ök. StB
Deutschländer, Elke StB
Fischer, Christian Dipl.-Kfm. (FH) StB gewählt für: KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH
Lemmen, Ingvild StB
Penner, Jörg WP/StB
Piller, Uwe Dipl.-Betrw. WP/StB
Plorin, Anna Sofia Dipl.-Finw. (FH) StB gewählt für: ATG Revisa GmbH StBG
Remih, Thomas Dipl.-Kfm. StB gewählt für: HRB & Partner Steuerberater Remih Berkenkopf Partnerschaftsgesellschaft mbB
Schuka, Volker Dipl.-Finanzw. StB
Spliethove, Marcel StB
Stahlschmidt, Mia Dipl.-Kffr. StB/WP
Thölen, Roland StB
Verholen, Reinhard StB
von Oppenkowski, Roman StB
Voss, Cordula StB
Voßmeyer, Klaus Dipl.-Finanzw. Dr. StB/RA/WP/Notar
Wiessner, Karsten Dipl.-Kfm. StB gewählt für: Wiessner & Zimmermann StBG mbH
Zimmer, Simon StB
Wahlbezirk 05 / Land Hamburg
Ebert, Daniela StB gewählt für: MÜLLER I CIESLA I PARTNER STEUERBERATER UND RECHTSANWALT
Hennig, Jenniffer StB
Homuth, Ralph StB
Höpfl, Volker RA/StB
Ladehoff, Christian Dipl.-Kfm. StB
Mascher, Jens Dipl.-Kfm. StB
Möller, Andrea Dipl.-Kfm. StB
Ohlerich, Gisela StB
Wahlbezirk 06 / Land Hessen
Beck, Torsten StB
Berger, Alexander Dipl.-Finw. StB gewählt für: Rinn Berger Steuerberater
Bolender, Katharina Dipl.-Kffr. StB gewählt für: Bolender & Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsbeistand
Eckhardt, Thorsten StB
Feyl, Regine Katharina StB/WP/RA
Georg, Thomas Dipl.-Wirtsch.-Inf. WP/StB gewählt für: Dr. Penne & Pabst Partnerschaft mbB WP/StB/RAe
Gregorius, Michael StB
Groß, Florian StB gewählt für: Gross Steuerberatungsgesellschaft mbH
Hildebrandt, André Dipl.-Finw. StB gewählt für: hildebrandt + partner, steuerberater PartGmbB
Kircher, Helga StB
Köth, Oliver Dipl.-Betriebswirt (BA) StB
Lippert, Sascha StB
Reich, Klaus-Peter StB
Richter, Ingrid Dipl.-Betrw. (BA) StB
Stark, Markus Dipl.-Betrw. (FH) StB
Stockhausen, Catrin StB
Viel, Klaus StB
Warttinger, Annerose RA/StB/WP
Weber, Andreas Dipl.-Kfm. StB
Wahlbezirk 07 / Regierungsbezirk Köln
Bauhaus, Carina StB
Beer, Julia StB gewählt für: Dahley & Beer - Steuerberater - Partnerschaft mbB
Bonjean, Karl-Heinz StB
Bordihn, Ursula Dipl.-Finanzw. StB
Dahley, Egbert StB
Deußen, Richard StB/vBP
Forné, Ralf Dipl.-Kfm. StB
Frings, Monika Dipl.-Kfm. StB/WP
Jalas, Ute StB
Kurscheid, Regina StB
Oepen, Wolfgang Dipl.-Betrw. StB
Quabeck, Michael Dipl.-Betrw. StB gewählt für: H. Quabeck GmbH StBG
Thieler, Sabine Dipl.-Finanzw. StB
Wilden, Andrea Dipl.-Kffr. StB
Wirths, Monika StB
Wolny, Siegfried StB/vBP
Wahlbezirk 08 / Land Mecklenburg-Vorpommern
Brandt, Mariola Dipl.-Oec. StB
Horsmann, Inga StB
Kersten, Robin Dipl.-Kfm. StB gewählt für: SEB StBG mbH
Wahlbezirk 09 / Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
Blieninger, Michael Dipl.-Kfm. StB gewählt für: Steuerkanzlei Blieninger
Briller, Bernhard Dipl.-Kfm. (Univ.) StB
Brückner, Stefan StB
Demharter, Martin WP/StB gewählt für: dp Audit & Advisory GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dreßler, Stefan WP
Finsterbusch, Jan Dipl.-Betrw. (FH) StB
Haller, Thomas Dipl.-Betrw. (FH) WP gewählt für: Wiesmaier und Kollegen WP/StB/RA Partnerschaft mbB
Hampel, Armin Dipl.-Betrw. (FH) StB gewählt für: Adlicca Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Hoffmann, Markus StB
Högel-Stöckle, Martina StB
Holleitner, Bernhard Dipl.-Wirtsch.-Inf. StB gewählt für: HSP STEUER Holleitner StBG mbH
Kern, Paul Peter Dipl.-Kfm. Dr. StB
Knagge, Alexander M.Sc. WP gewählt für: bks partners. GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Kokott, Frank M.A. StB gewählt für: Kokott & Baumgartner Partnerschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft
Laukmanis, Andrejs G. StB/RB
Leidel, Peter Dipl.-Kfm. Dr. StB/WP/RB
Lindermeir, Markus StB gewählt für: EFA Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB Eger, Lindermeir, Lechner
Oehmann, Stefan StB
Oettinger, Sabine StB
Pfab, Dieter StB
Ponkratz, Andreas Dipl.-Betrw. (FH) StB
Pösselt, Volker StB
Rapp, Sonja Dipl.-Kffr. Dr. StB gewählt für: Dr. Rapp & Wild Steuerberater PartGmbB
Rrahmani, Durim StB
Schwab, Hartmut L. Dipl.-Oec. Prof. Dr. StB
Späth, Thomas Dr. StB gewählt für: Kanzlei Späth KG Steuerberatungsgesellschaft
Übelhör, Birgit StB
Uhl, Thomas Dipl.-Betrw. (FH) StB
von Schmidt-Pauli, Andreas Dipl.-Betrw. StB
Wirth, Sibylle Dipl.-Kffr. StB gewählt für: Wirth & Führer Steuerberatungsgesellschaft mbH
Wörndl, Elisabeth StB
Wahlbezirk 10 / Land Niedersachsen
Albrecht, Dieter Dipl.-Kfm. WP/StB
Behn, Christoph Dipl.-Ök. StB
Börjes, Claudia StB
Brackmann, Michael StB
Dede, Anja StB
Fischer, Carsten Dipl.-Kfm. StB
Fischer, Heike StB
Güntzler, Fritz Dipl.-Kfm. StB/WP
Klose, Oliver RA/StB
Paries, Ina Dipl.-Kffr. StB/WP
Pfeiffer, Katja StB
Robbers, Petra Dipl.-Kffr. (FH) StB
Schulz, Carsten StB gewählt für: HSP STEUER Henniges, Schulz & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB
Verhasselt, André StB gewählt für: Steuerberater Verhasselt GbR
Westphal, Hartmut StB
Wahlbezirk 11 / Regierungsbezirk Karlsruhe
Hurst, Johannes StB
Jakob, Werner H. StB/RB
Kempf, Alexander StB
Lander, Andreas RA/StB
Lander-Sturm, Anke StB gewählt für: Lander - Sturm & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB
Mast, Frank Dipl.-Kfm. StB gewählt für: Mast & Partner Steuerberatungsgesellschaft
Oesterle, Doris StB
Selbach, Stefan Dipl.-Betrw. (FH) StB
Vieten, Rolf Techn. Dipl.-Betrw. StB/WP/RB
Wahlbezirk 12 / Regierungsbezirke Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken
Bergbauer, Tobias StB
Brehm, Sebastian Dipl.-Kfm. StB
Fischer, Alexander Dipl.-Betrw. (FH) StB
Fischer-Neuner, Jutta Dipl.-Betrw. (FH) Dr. StB
Gundermann-Leuchtenstern, Christiane StB
Haberkorn, Thomas Dipl.-Kfm. StB gewählt für: Thomas Haberkorn u. Gerhard Haberkorn Steuerberater
Kastner, Sabine StB
Kempf, Wolfgang StB
Klar, Manfred F. StB
Mehnert, Dieter Dr. WP/StB
Mühlbauer, Regina StB
Ruß, Franz StB
Schmidt-Pfeiffer, Susanne Prof. Dr. StB
Streich, Wolfgang StB
Wirsching, Sabine StB
Wahlbezirk 13 / Land Rheinland-Pfalz
Andres, Volker Dipl.-Bw. (FH) StB
Billewitz, Anne RA/StB
Busch, Gerhard StB
Elsheimer, Diana StB
Hoffarth, Peter StB
Krieger, Rainer Dipl.-Betrw. (FH)/Dipl.-Jurist StB/WP
Nick, Ralf StB gewählt für: Kanzlei Nick Steuerberatungsgesellschaft mbH
Wolf, Christian Dipl.-Betrw. (FH) StB
Wahlbezirk 14 / Land Saarland
Bogenschütz, Carsten StB/RA
Keller, Oliver StB
Kollmann, Marco Dipl.-Betrw. (FH) StB gewählt für: Dr. Klein, Büch & Kollegen StB
Wahlbezirk 15 / Land Sachsen
Huber, Janett StB
Irrgang, Frank Dipl.-Betrw. (BA) StB
Lachmann, Silke StB
Renz, Christoph Dipl.-Betrw. (FH) StB
Sachse, Kay-Uwe StB
Schumann, Ines StB
Vos, Thomas Dipl.-Finanzw. StB
Wahlbezirk 16 / Land Sachsen-Anhalt
Kröning, Stephanie StB
Wahlbezirk 17 / Land Schleswig-Holstein
Bendixen, Imke StB
Homberg, Martin StB
Kochan, Karsten LL.B. StB gewählt für: Wohlert, Aldag und Partner mbB Wirtschaftsprüfer-Steuerberater
Kurczinski, Konstantin B.A. StB gewählt für: Kurczinski & Partner Steuerberatungsgesellschaft
Schmidt, Kristin StB gewählt für: LSH Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH
Schümann, Dennis StB
Sommerstedt, Stefanie StB
Wahlbezirk 18 / Regierungsbezirke Stuttgart, Tübingen
Bay, Hansjörg StB
Flinspach, Brigitte StB
Hartmann, Saskia Nadine StB
Herre, Ralph StB
Herrmann, Alexander StB/RA
Höppner, Sonja StB
Kneissle, Jochen Dipl.-Finanzw. (FH) StB
König, Markus StB gewählt für: GfkD König StBG mbH
Kuhnle, Bernhard Dipl.-Finanzw. StB/WP
Lang, Andrea Dipl.-Betrw. (BA) StB
Lorenz, Jens StB/RA
Oettinger, Hans-Joachim Dipl.-Betrw. (FH) StB/WP
Rauschenberger, Johannes Dipl.-Kfm. WP/StB
Scharfe, Gideon Dipl.-Betrw. StB gewählt für: TEAM SCHARFE Steuerberater Partnerschaft mbB
Schramm, Uwe Dipl.-Kfm. Prof. Dr. StB
Siegmund, Heike StB
Tempel, Michael Dipl.-Betrw. (BA) StB gewählt für: ETL Hofmann Tempel Stärr GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Zinger, Rainer StB/vBP
Wahlbezirk 19 / Regierungsbezirk Freiburg
Armbruster-Müllhäuser, Erika StB
Rademacher, Gerd Dipl.-Betrw. (FH) StB
Wahlbezirk 20 / Land Thüringen
Kassner, Thomas StB
Stade, Jörg StB
Tittelbach, Holger Dipl.-Kfm. StB
Wingert, Stefan StB
Wahlbezirk 21 / Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Münster
Beckmann, Jan Dipl.-Kfm. StB
Bernard, Sebastian StB
Bremerich, Christoph StB gewählt für: Passmann Partnerschaftsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Brinkmann, Petra StB gewählt für: HWP Hinrichs & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Budt, Christian Dipl.-Kfm. WP/StB
Hurtig, Tobias Dipl.-Finw. (FH), Dipl.-Kfm. (FH) StB gewählt für: Hurtig Steuerberatungsgesellschaft mbH
Joest, Jan Henrik StB
Kaiser, Volker Dipl.-Betrw. StB
Kayser-Passmann, Dagmar StB
Kruse, Marcel Dipl.-Kfm. (FH) StB/WP
Kuhlmann, Carsten Dr. RA
Mendel, Anja StB gewählt für: vetax Kayser-Passmann Steuerberater Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft mbB
Schmale, Mirco StB
Schmid, Olaf StB
Tacke, Jutta Dipl.-Finw. StB gewählt für: AMICUS Steuerberatungsgesellschaft mbH
Unterdörfel, Dominik StB gewählt für: Feldkämper Uphoff Unterdörfel Wirtschaftprüfer & Steuerberater PartG mbB
Witte, Christian Dipl.-Kfm. StB/WP
Wrobel, Uwe StB